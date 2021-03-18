Президент Танзании умер после заражения коронавирусом

Президент Танзании Джон Магуфули скончался на 62-м году жизни. Об этом со ссылкой на вице-президента страны Самиа Сулуху Хассана передает Bloomberg. По данным Reuters, чиновник сообщил об этом в эфире национального телевидения.

По данным СМИ, Магуфули ранее заразился коронавирусом, лечился от этой болезни в Кении, а затем, по одной из версий, был переправлен в Индию, а по другой продолжил лечение в Найроби, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Интересно, что ранее власти Танзании опровергали заражение президента, он сам заявлял об отсутствии COVID-19 в стране, а местный минздрав не планировал закупать вакцины от этого вируса.