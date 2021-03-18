Приставы насчитали около шести тысяч двойников должников

Новости

СК предложил госзащиту бывшей пленнице "скопинского маньяка" 18:39
Путин поставил цель для Крыма: триллион инвестиций за четыре года 18:38
У москвички отобрали машину из-за накопленных штрафов 18:32
СК: Каратель Латышского легиона СС причастен к убийствам в Жестяной Горке 18:31
Захарова: Россия много услышала от "коллективного Запада" за последние годы 18:28
На Украине назвали две причины возможного краха страны 18:25
Агентство Fitch повысило прогноз по росту экономики России 18:15
Правительство Болгарии обвинили в использовании страха как рычага управления 18:00
В столице Киргизии отменили празднование Нооруза 18:00
Путин оценил крымские стройки 17:48
Россияне отметили вклад Путина, Примакова и Шойгу в сохранение наследия СССР 17:46
В Мексике изъяли поддельную вакцину "Спутник V" 17:14
Жители оренбургского поселка больше двух недель остаются без воды 17:12
Ростуризм: За полдня россияне купили туры с кешбэком на 100 млн рублей 17:09
Чернышенко: Во "второй пакет" поддержки ИТ-отрасли вошли 64 меры 17:06
Запасы пресной воды под Азовским морем определят к июлю 17:02
ЦИК объявил конкурс на логотип и слоган выборов в Госдуму 17:01
Лавров посетит Китай и Южную Корею 17:00
Настоящая весна придет в Москву через несколько дней 16:57
Медведев ответил Байдену цитатой из Фрейда 16:46
Власти Москвы на месяц отложат новые ограничения на МКАД 16:39
Абрамченко: Нам необходимо высадить 35 млн га леса 16:35
Абрамченко поддержала идеи экологического просвещения 16:30
Путин: Число туристов в Крыму должно увеличиться до 10 млн в год 16:26
В Испании приняли закон об эвтаназии 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
18.03.2021 18:25
Рубрика: Экономика

За тезку не платят

Приставы насчитали около шести тысяч двойников должников
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 58(8409)
Первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Ольга Помигалова сообщила, что на учете в ведомстве находится около шести тысяч граждан, чьи ФИО совпали с данными должников.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Заявление прозвучало в ходе "круглого стола" в Совете Федерации на тему "Цифровизация системы исполнительного производства в Российской Федерации".

Фото: РИА Новости
Россияне смогут давать согласие на получение сообщений от приставов

Электронные технологии стали причиной проблем у тысяч не причастных к чужим долгам граждан, которым не повезло получить при рождении те же имена, что у должников. Нередко двойники рождаются в один день, и если один из "близнецов" окажется финансово нечистоплотным, другому надо ждать беды. Потому что компьютеры могут в упор не видеть должника, но достать совершенно постороннего "близнеца" хоть на другом конце страны. Такие случае бывали.

Как рассказала Ольга Помигалова, сейчас разрабатываются инициативы, призванные исправить ситуацию. В судебных решениях должны появиться индивидуальные идентификаторы, такие как СНИЛС, паспортные данные и т.п. Тогда станет ясно, кто есть кто.

Некоторое время назад был принят ряд законов, которые должны были решить проблему двойников. Увы, пока она не решилась, и многие "близнецы" по-прежнему живут в страхе.

Например, у жительницы Подмосковья И. есть в столице "близняшка" с теми же ФИО и датой рождения. Несколько лет подряд повторяется одна и та же история: у этой жительницы Подмосковья арестовывают счета, приходится нервничать и доказывать, что вышла ошибка. Вроде бы приставы берут на заметку. Но у "близняшки" появляется новый долг - а делать их она любит, - и вновь блокируются карты посторонней И. из Подмосковья. Так что в голову пострадавшей приходят мысли: не поменять ли фамилию? Впрочем, есть риск, что и это не поможет. Смена фамилии будет зафиксирована в электронных базах, так что вполне возможно, что какой-нибудь особо умный искусственный интеллект в очередной раз воскликнет "эврика!" и арестует счет теперь уже бывшей однофамилицы.

Граждане смогут общаться с приставами через портал госуслуг, и в перспективе необходимые сведения можно будет получить за 30 секунд

Как рассказала на "круглом столе" в Совете Федерации первый замдиректора ФССП Ольга Помигалова, на сегодняшний день Гражданский процессуальный кодекс предусматривает усеченный перечень идентификаторов в судебных приказах. А судебные приказы, подчеркнем, выносятся по упрощенной процедуре. Долги по кредитам и ЖКХ чаще всего взыскиваются именно с помощью судебных приказов. Так что не стоит удивляться, что счета так часто попадают к посторонним.

Фото: Istock
Должников защитят от недобросовестных кредиторов

Но электронные технологии, которые портят нам жизнь, должны нас и выручать. Сейчас внедряется суперсервис на портале госуслуг, который упростит взаимодействие с приставами. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова рассказала, что реализация суперсервиса позволит гражданам и представителям бизнеса получать расширенные сведения о ходе исполнительного производства в электронном виде, минуя личное взаимодействие с уполномоченными службами. Предполагается, что необходимая информация будет предоставляться в автоматическом режиме в течение 30 секунд.

Ирина Рукавишникова указала, что пользователи портала госуслуг смогут отслеживать стадии процесса снятия ограничения выезда за пределы России, подавать заявления, получать уведомления от Федеральной службы судебных приставов и взаимодействовать с ведомством по различным вопросам удаленно, в режиме онлайн.

В свою очередь, по мнению члена совета Федеральной палаты адвокатов России Елены Авакян, никакая государственная электронная система не будет работать эффективно, пока не появится модель, сходная с моделью "Электронный страж", реализованной в системе арбитражных судов России.

"Получать сведения о том, что к нему имеются претензии, человек должен не после того, как списаны деньги, а до этого", - сказала она.

Экономика Финансы Долги и кредиты Полномочия судебных приставов

Главное сегодня

Путин: Борьба с пандемией коронавируса еще не закончилась
Росрыболовство опровергло данные о возможном росте цен на самую дешевую рыбу
Косачев: За отзывом посла из США может последовать лишь разрыв дипотношений
В бундестаге назвали "маразмом" призыв Киева к Берлину "помочь вернуть Крым"
В Армении назначена дата внеочередных парламентских выборов
В Роскачестве назвали лучшие смартфоны начала года
Россиянам станет легче получить региональные льготы