Приставы насчитали около шести тысяч двойников должников

Первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Ольга Помигалова сообщила, что на учете в ведомстве находится около шести тысяч граждан, чьи ФИО совпали с данными должников.

Заявление прозвучало в ходе "круглого стола" в Совете Федерации на тему "Цифровизация системы исполнительного производства в Российской Федерации".

Электронные технологии стали причиной проблем у тысяч не причастных к чужим долгам граждан, которым не повезло получить при рождении те же имена, что у должников. Нередко двойники рождаются в один день, и если один из "близнецов" окажется финансово нечистоплотным, другому надо ждать беды. Потому что компьютеры могут в упор не видеть должника, но достать совершенно постороннего "близнеца" хоть на другом конце страны. Такие случае бывали.

Как рассказала Ольга Помигалова, сейчас разрабатываются инициативы, призванные исправить ситуацию. В судебных решениях должны появиться индивидуальные идентификаторы, такие как СНИЛС, паспортные данные и т.п. Тогда станет ясно, кто есть кто.

Некоторое время назад был принят ряд законов, которые должны были решить проблему двойников. Увы, пока она не решилась, и многие "близнецы" по-прежнему живут в страхе.

Например, у жительницы Подмосковья И. есть в столице "близняшка" с теми же ФИО и датой рождения. Несколько лет подряд повторяется одна и та же история: у этой жительницы Подмосковья арестовывают счета, приходится нервничать и доказывать, что вышла ошибка. Вроде бы приставы берут на заметку. Но у "близняшки" появляется новый долг - а делать их она любит, - и вновь блокируются карты посторонней И. из Подмосковья. Так что в голову пострадавшей приходят мысли: не поменять ли фамилию? Впрочем, есть риск, что и это не поможет. Смена фамилии будет зафиксирована в электронных базах, так что вполне возможно, что какой-нибудь особо умный искусственный интеллект в очередной раз воскликнет "эврика!" и арестует счет теперь уже бывшей однофамилицы.

Граждане смогут общаться с приставами через портал госуслуг, и в перспективе необходимые сведения можно будет получить за 30 секунд

Как рассказала на "круглом столе" в Совете Федерации первый замдиректора ФССП Ольга Помигалова, на сегодняшний день Гражданский процессуальный кодекс предусматривает усеченный перечень идентификаторов в судебных приказах. А судебные приказы, подчеркнем, выносятся по упрощенной процедуре. Долги по кредитам и ЖКХ чаще всего взыскиваются именно с помощью судебных приказов. Так что не стоит удивляться, что счета так часто попадают к посторонним.

Но электронные технологии, которые портят нам жизнь, должны нас и выручать. Сейчас внедряется суперсервис на портале госуслуг, который упростит взаимодействие с приставами. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова рассказала, что реализация суперсервиса позволит гражданам и представителям бизнеса получать расширенные сведения о ходе исполнительного производства в электронном виде, минуя личное взаимодействие с уполномоченными службами. Предполагается, что необходимая информация будет предоставляться в автоматическом режиме в течение 30 секунд.

Ирина Рукавишникова указала, что пользователи портала госуслуг смогут отслеживать стадии процесса снятия ограничения выезда за пределы России, подавать заявления, получать уведомления от Федеральной службы судебных приставов и взаимодействовать с ведомством по различным вопросам удаленно, в режиме онлайн.

В свою очередь, по мнению члена совета Федеральной палаты адвокатов России Елены Авакян, никакая государственная электронная система не будет работать эффективно, пока не появится модель, сходная с моделью "Электронный страж", реализованной в системе арбитражных судов России.

"Получать сведения о том, что к нему имеются претензии, человек должен не после того, как списаны деньги, а до этого", - сказала она.