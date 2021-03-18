Прокуроры выявили почти 150 тысяч нарушений в работе приставов

В 2020 году было выявлено свыше 149 тысяч нарушений законодательства об исполнительном производстве в деятельности судебных приставов-исполнителей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, среди наиболее распространенных нарушений - затягивание сроков регистрации исполнительных документов и возбуждения исполнительных производств. В ряде случаев приставы не соблюдают сроки вручения должникам постановлений о возбуждении исполнительного производства либо вовсе не вручают их. Не всегда организуется розыск должников и их имущества. Кроме того, ряд должников не ограничивают в выезде из России и не лишают права на управление транспортными средствами. Также по данным Генпрокуратуры, территориальные органы ФССП часто допускали волокиту при продаже имущества должников. При этом прокуроры пресекали факты неправомерного окончания исполнительных производств по должникам.

Всего прокуроры за прошлый год опротестовали 71,5 тысячи незаконных постановлений судебных приставов-исполнителей. В суды было направлено 436 заявлений, к административной ответственности привлечено 127 приставов, объявлено 473 предостережения о недопустимости нарушения закона. К дисциплинарной ответственности привлечено 2,7 тысячи судебных исполнителей. Кроме того, по материалам прокурорских проверок возбуждено 180 уголовных дел.