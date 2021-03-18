Путин и Собянин посетили праздничный концерт "Дни Крыма в Москве"

"Поздравляю вас с праздником - с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник крымчан и севастопольцев. И мы поняли это, увидели своими глазами весной 2014 года в ходе подготовки, проведения, а главное по результатам референдума, в результате которого крымчане и севастопольцы вернулись в родную семью братских народов Российской Федерации. Но это еще и праздник для всей нашей огромной страны, именно огромной, потому Россия остается самой большой по территории страной в мире".

Поздравил москвичей и всех россиян с этой датой и мэр Москвы Сергей Собянин. Он сказал: "Поздравляю с большим праздником объединения нашей страны! Мы ждали и верили, несмотря на то, что четверть века мы были по разные границы, мы верили, что будем едины. Ни на один день москвичи не оставляли надежду на воссоединение Крыма и России. Крым всегда был для нас святым местом, а Севастополь - нашим городом-побратимом", - сказал Собянин.

Он добавил, что все хорошо помнят волнующие дни 2014 года, когда крымчане были в эпицентре исторических сложных и порой трагических событий. "Все исторические решения кому-то необходимо принимать, кому-то на себя брать ответственность. Наш президент Владимир Владимирович Путин принял на себя такую ответственность - ответственность за судьбу Крыма".

По словам Собянина, между Москвой, Крымом и Севастополем по поручению президента разворачивается масштабная программа регионального сотрудничества: идет строительство и модернизация объектов соцкультбыта, школ, детских садов, больниц, восстанавливается инфраструктура, проводится благоустройство парков.