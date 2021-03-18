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18.03.2021 19:37
Рубрика: Власть

Путин предостерег от злоупотребления подарками Москвы

Текст: Кира Латухина
Россия рассматривает своих соседей как братские народы и готова подставить им плечо и локоть. Но никогда не согласится с тем, чтобы кто-то использовал ее щедрые подарки для нанесения ей ущерба, заявил президент, выступая на концерте в Лужниках в честь семилетия воссоединения Крыма с Россией.

"В двадцатые годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз, по каким-то причинам, непонятным до сих пор, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований, а потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории и геополитические пространства", - напомнил Владимир Путин.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Мы готовы жить в новых геополитических условиях", - продолжил президент. "Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братские народы, готовы подставить им плечо и локоть, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше, вместе идти вперед, используя наши конкурентные возможности - а их достаточно", - подчеркнул он.

"Но мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой РФ", - предостерег Путин. "Надеюсь, это будет услышано", - добавил он.

"Результат референдума 2014 года - это не только восстановление исторической справедливости, он еще заключается в том, что мы еще раз ясно, четко продемонстрировали сами себе и всему миру, что наш народ имеет такую возможность и способность объединяться вокруг интересов Родины", - подчеркнул президент.

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