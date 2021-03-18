Во время встречи с общественностью Крыма и Севастополя Владимир Путин прокомментировал резкие высказывания президента США Джо Байдена в свой адрес. Российский лидер пожелал своему американскому коллеге здоровья. По его словам, когда мы оцениваем других людей, то всегда будто смотримся в зеркало.

"Я бы сказал ему: "Будьте здоровы!" Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и шуток", - сказал Путин в беседе с представителями крымской общественности. По мнению президента, когда мы оцениваем других людей или даже другие государства и народы, то всегда будто смотримся в зеркало, видим там себя. "Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути", - пояснил он.

Тут глава государства вспомнил, как в его детстве во дворе во время споров говорили: "Кто как обзывается, тот так и называется". "И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом, психологический, - считает Владимир Путин. - Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы, и, из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще".

Отступлением в историю США Путин объяснил, как складывалось сознание правящего класса этой страны. Освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения, "с геноцидом, как сегодня говорят, прямым геноцидом индейских племен". Затем, по словам российского лидера, последовал очень жесткий, большой, тяжелый период рабства. "Все это идет по истории, до сегодняшнего дня сопровождает жизнь Соединенных Штатов. Иначе откуда взялось бы движение Black Lives Matter. До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью и истреблением", - заметил президент России.

- Руководствуясь такими соображениями, правящий класс Соединенных Штатов решает и внутриполитические, и внешнеполитические проблемы, - продолжил Владимир Путин. - Ведь Соединенные Штаты - единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие, причем против неядерного государства, против Японии, в конце Второй мировой войны против Хиросимы и Нагасаки. Никакого военного смысла в этом не было. Это было прямое истребление гражданского населения.

Одновременно руководство США, поделился президент, в целом настроено иметь с Россией определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для них самих и на их условиях.

- Хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди - у нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы, и мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя, - заверил Владимир Путин. - И им придется с этим считаться. Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие, несмотря на санкции, оскорбления. Им придется с этим считаться.

Президент при этом обратил внимание, что в целом среди американских граждан очень много честных, порядочных, душевных людей, которые хотят жить с Россией в мире и дружбе. "Мы знаем об этом и дорожим этим, будем на них опираться в будущем", - сказал Путин.

Позже, в эфире телеканала "Россия 24", Владимир Путин продолжил тему и предложил Байдену подискутировать онлайн в пятницу или в понедельник - потому что выходные проведет в тайге. "Чтобы нам не пикироваться вот так вот заочно... Мы должны продолжать отношения", - подчеркнул президент. В прошлый раз инициатива телефонного разговора принадлежала Байдену, и сейчас Путин предложил продолжить дискуссии. Но при условии - сделать это онлайн. Российский лидер обозначил темы для разговора: двусторонние отношения, стратегическая стабильность, решение региональных конфликтов, борьба с пандемией. Так что поговорить есть о чем, но только если "это будет прямой честный разговор по сути в прямом эфире", подчеркнул он.

Президент предложил не откладывать в "долгий ящик". "Я на выходные хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем, в понедельник - пожалуйста, мы готовы в любое удобное для американской стороны время", - обозначил он и пообещал дать соответствующее поручение МИД.