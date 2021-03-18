Путин распорядился обеспечить создание сети современных кампусов

Президент Владимир Путин поручил правительству до 2030 года обеспечить создание сети современных кампусов при вузах в регионах страны. Документ опубликован на сайте Кремля.
В поручении оговаривается, в каких конкретно регионах: тех, которые относятся к приоритетным и приграничным геостратегическим территориям РФ.
До 1 декабря 2022 года нужно начать реализацию как минимум трех таких проектов. В их рамках предусматривается капитальный ремонт и реконструкция уже существующих объектов.
Ответственность за исполнение поручения возложена на премьер-министра Михаила Мишустина.