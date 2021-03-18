Путин: США придется считаться с интересами России

Россия будет работать с США на своих условиях и в своих интересах, и Вашингтону придется с этим считаться, заявил Владимир Путин в беседе с представителями крымской общественности по случаю годовщины возвращения Крымского полуострова в состав РФ.

Глава государства заметил, что руководство США в целом настроено иметь с Россией определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для них самых и на их условиях.

"Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы, и мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя, - подчеркнул российский лидер. - И им придется с этим считаться. Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие, несмотря на санкции, оскорбления. Им придется с этим считаться".

Путин при этом обратил внимание, что в целом среди американских граждан очень много честных, порядочных, душевных людей, которые хотят жить с Россией в мире и дружбе. "Мы знаем об этом и дорожим этим, будем на них опираться в будущем", - сказал он.