Путин: Важно, чтобы все жители Крыма чувствовали себя единым народом

Жители России в целом и Крыма в частности должны чувствовать себя единым народом, тогда они смогут с уверенностью смотреть в будущее, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с общественностью Крыма.

"Важно, чтобы все люди, которые проживают в России вообще, и в Крыму в частности (Крым - многонациональная территория), чувствовали себя на своей земле действительно как народ, помогали друг другу, чувствовали локоть своих соседей, к какой бы конфессии они ни принадлежали, - сказал он. - Чувствовали, что их общая Родина - это Россия, которая относится ко всем гражданам нашей страны, как к своим детям".

Глава государства уверен, что "если мы так выстроим работу, то у нас будет дружная, эффективная семья, которая будет жить счастливо, будет с уверенностью смотреть в будущее".

Путин также напомнил, что после вхождения Крыма в состав России, крымско-татарский язык стал государственным наравне с русским и украинским. "Об этом никто и не мечтал, - отметил он. - Это чрезвычайно важно для каждого человека, который считает крымско-татарский язык своим родным".

Он также заверил, что проект строительства сборной мечети в Крыму будет завершен, несмотря на сдвиг сроков из-за пандемии. "Я думаю, что это будет одно из лучших, можно сказать - уникальных, культовых учреждений Крыма. И это все - знаки уважения к крымско-татарскому населению Крыма. Так и будет дальше, я не сомневаюсь", - заключил он.