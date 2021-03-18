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18.03.2021,  
12:17
Текст:  Алексей Иванов

Рассекречена причина гибели американской подлодки USS Thresher

USS Thresher. Фото: US Navy / Wikimedia.org USS Thresher. Фото: US Navy / Wikimedia.org
USS Thresher. Фото: US Navy / Wikimedia.org

Причиной гибели американской атомной подлодки USS Thresher в 1963 году стала совокупность неблагоприятных факторов, основными из которых стали технические неполадки на борту, а также неготовность экипажа оперативно устранить возникшие проблемы.

К такому выводу пришли военные эксперты, проанализировавшие рассекреченные документы ВМС США об этой трагедии, пишет Popular Mechanics.

Как уже сообщала "РГ", публикации 1700-страничного отчета добился офицер ВМС США в отставке Джим Брайан, выигравший дело против бывшего начальства в суде. Последний примерно год назад постановил, что документы будут публиковаться порциями по 300 страниц, и вот сейчас, наконец-то, большая их часть увидела свет.

USS Thresher была головным кораблем для субмарин своего типа, которые строились как ответ на введение в строй первых атомных подводных лодок СССР. Она отличалась от предшественниц более высокой скоростью и большей глубиной погружения. 9 апреля 1963 года подлодка находилась в 220 милях к востоку от Кейп-Кода (мыс на северо-востоке США). Экипаж вышел в море для проведения глубоководных погружений с целью проверки прочности корпуса на предельных глубинах. Спустя какое-то время с субмарины поступило сообщение о возникших сложностях, но вскоре связь пропала, лодка так и не всплыла, а все 129 членов экипажа погибли.

Фото: US Navy / Rebecca Ives
Экипаж американской атомной подлодки пожаловался на клопов

По мнению экспертов, руководство ВМС поспешило с выводом субмарины на испытания, так как далеко не все системы были проверены, а экипаж не успели должным образом подготовить. В свою очередь команда была уверена в надежности систем, ведь речь шла о суперсовременной по тем временам субмарине.

В итоге на борту произошел разрыв неправильно сваренного трубопровода, что привело к протечке, которая в конечном итоге вызвала короткое замыкание. Экипажу не удалось добраться до оборудования, чтобы вовремя остановить затопление, а балластные цистерны не сработали должным образом. Военно-морской историк Нормал Фридман считает, что именно недостаточная подготовка усугубила эти проблемы, так как экипаж не смог отреагировать достаточно быстро, чтобы спасти подлодку.

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