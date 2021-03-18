Благоустройство территории возле МЦД-2 "Курьяново" завершат к лету

После зимнего перерыва возобновились работы благоустройству территории, прилегающей к станции МЦД "Курьяново". Об этом сообщает департамента капитального ремонта Москвы.

Станция МЦД-2 "Курьяново" расположена в одноименном микрорайоне столичного района Печатники. После ввода станции в эксплуатацию местные жители неоднократно обращались с просьбами благоустроить прилежащую территорию. Работы начались осенью и затем были приостановлены на зиму.

По данным пресс-службы столичного департамента капремонта, площадь благоустраиваемой территории составляет около 2,4 га. "В настоящее время проводится планировка территории: для устройства дороги частично срезается склон, - рассказали в пресс-службы. - В дальнейшем его укрепят и засеют газоном. Рабочие уже приступили к устройству тротуаров и проезжей части. Дорога к станции станет не только удобной, но и безопасной. Ее будут освещать 34 фонаря с энергосберегающими лампами. Начались работы по монтажу опор освещения".

К станции проложат велодорожку от Курьяновской набережной протяженностью почти километр. Здесь планируют организовать пункты проката велосипедов и самокатов. Для автомобилистов обустроят парковку на 34 места. Территорию озеленят и разобьют газон. Полностью завершить работы планируют к июню 2021 года.

Кстати, в 2019-2020 году были выполнены работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности и благоустройству территории вблизи 27 станций МЦД-1 и МЦД-2. В 2021 году к ним добавятся еще три станции МЦД-2: "Курьяново", "Печатники" и "Щукинская".