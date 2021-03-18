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18.03.2021 09:21

Более 200 липецких семей оформили сельскую ипотеку с начала года

С начала года в Липецкой области 219 семей оформили сельскую ипотеку. По словам Артамонова, этот вид кредитования остается одним из самых востребованных инструментов государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", реализация которой направлена на улучшение качества жизни на селе и привлечение в аграрный сектор городских жителей.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

- Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильем, -подчеркивает глава Липецкой области Игорь Артамонов. - Мы активно работаем для того, чтобы люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне.

Фото: Администрация Липецкой области
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С начала года на сельскую ипотеку уполномоченными банками было выдано 367,9 миллиона рублей. Такой льготный ипотечный кредит выдается под 0,1-3 процента годовых на строительство или приобретение жилья в сельской местности. Предельная величина кредита составляет 3 миллиона рублей.

В прошлом году в регионе сельскую ипотеку получили свыше 600 семей. Они уже или приобрели готовые дома, или ведут строительство.

- В рамках реализации важнейших программ по повышению качества жизни на селе, безусловно, необходимо использовать полный инструментарий, - уверен губернатор. - В регионе активно строятся новые производства и объекты социальной инфраструктуры, появляются рабочие места. Уверен, что льготная ипотека повысит уровень жизни в сельской местности, где можно комфортно жить и работать, строить планы на будущее.

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