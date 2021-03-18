Более 200 липецких семей оформили сельскую ипотеку с начала года

- Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильем, -подчеркивает глава Липецкой области Игорь Артамонов. - Мы активно работаем для того, чтобы люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне.
С начала года на сельскую ипотеку уполномоченными банками было выдано 367,9 миллиона рублей. Такой льготный ипотечный кредит выдается под 0,1-3 процента годовых на строительство или приобретение жилья в сельской местности. Предельная величина кредита составляет 3 миллиона рублей.
В прошлом году в регионе сельскую ипотеку получили свыше 600 семей. Они уже или приобрели готовые дома, или ведут строительство.
- В рамках реализации важнейших программ по повышению качества жизни на селе, безусловно, необходимо использовать полный инструментарий, - уверен губернатор. - В регионе активно строятся новые производства и объекты социальной инфраструктуры, появляются рабочие места. Уверен, что льготная ипотека повысит уровень жизни в сельской местности, где можно комфортно жить и работать, строить планы на будущее.