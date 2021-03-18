Дорожное движение ограничили на юго-западе Москвы до 4 апреля

На ряде улиц на юго-западе Москвы временно ограничено движение транспорта. Ограничения связаны с закрытием участка Калужско-Рижской линии столичного метро. Об этом сообщает центр организации дорожного движения.

В период с 20 марта по 3 апреля временно прекратит работу участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" оранжевой ветки метро. Чтобы личный транспорт не мешал общественному, движении наземного городского транспорта до 4 апреля на юго-западе Москвы ограничат на некоторых улицах. Так, личному автотранспорту нельзя будет проехать по следующим участкам: улица Миклухо-Маклая от улицы Профсоюзной до дома 43 (при движении в сторону улицы Академика Волгина), улица Гарибальди от дома 23 до улицы Профсоюзной, дублер улицы Профсоюзной от дома 104/47 до улицы Миклухо-Маклая с закрытием съезда и выезда на дублер с улицы Профсоюзной в районе дома 98к1, боковой проезд улицы Профсоюзной в районе дома 85к1 и дома 39/25. Также будет закрыт подъезд к ТЦ "Черемушки" (Профсоюзная улица, 56) со стороны улицы Профсоюзной.