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Рубрика: Происшествия

Экс-правозащитник приговорен к 4 годам и 8 месяцам за мошенничество

Текст: Иван Егоров

Бабушкинский суд Москвы в четверг приговорил бывшего заместителя правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова к 4 годам и 8 месяцам колонии строгого режима. Маякова признали виновным в покушении на мошенничестве и мошенничестве в особо крупном размере.

Фото: Яна Шамаева/РГ
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в Генеральной прокуратуре, обвиняемый ранее был осужден за совершение аналогичных преступлений и освободился из мест лишения свободы досрочно. Именно рецидивом объясняется достаточно суровое наказание, которое просил назначить для подсудимого гособвинитель и которое, в итоге было вынесенное судом.

По версии следствия, Маяков пообещал потерпевшей решить вопрос о пересмотре судом гражданско-правовых решений, связанных с имуществом ее отца. В итоге, с декабря 2018 года по май 2019 года он получил от женщины несколькими траншами более 1,7 млн рублей. При этом, по данным следствия, реальной возможностью повлиять на пересмотр судебных решений Маяков не обладал, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Второй эпизод мошенничества связан с попыткой Маякова в октябре 2019 года получить 200 тысяч рублей с мужчины, который отбывает длительный срок лишения свободы. Злоумышленник заверил потерпевшего, что у него имеются связи, якобы позволяющие освободить его из мест лишения свободы. В действительности Маяков намеревался присвоить полученные обманным путем деньги. Мошеннические действия Маякова были пресечены сотрудниками правоохранительных органов в момент получения денежных средств.

В суде Андрей Маяков признал свою вину.

Суд также удовлетворил гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере более 1,7 млн рублей.

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