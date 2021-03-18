К 55-летнему юбилею кинотеатр "Иллюзион" подготовил специальную программу

18 марта кинотеатр "Иллюзион" отмечает юбилей. 55 лет назад, в 1966 году Госфильмофонд открыл кинотеатр в здании знаменитой высотки на Котельнической набережной для показа фильмов из своего собрания, которое уже тогда насчитывало более 70 000 кинолент. Первым фильмом, который увидели зрители, стал "Броненосец "Потемкин" Сергея Эйзенштейна.

К юбилею в "Иллюзионе" подготовлена специальная программа. С 16 по 18 марта продлится киномарафон, в рамках которого будут показаны культовые советские фильмы, созданные в 1966 году - в год рождения "Иллюзиона": от "Андрея Рублева" Тарковского и "Листопада" Отара Иоселиани до "Берегись автомобиля" Эльдара Рязанова и "Республики ШКИД" Геннадия Полоки. Все показы пройдут с 35-мм пленки из коллекции Госфильмофонда России. Расписание показов - на сайте кинотеатра.

Во все времена "Иллюзион" включал в программу кино, которое невозможно было увидеть в других кинотеатрах. Сюда приходили смотреть Чаплина и Дэвида Гриффита, Годара и Трюффо, Эйзенштейна и Вертова, Феллини и Антониони, Тарковского и Хуциева. Здесь свои фильмы представляли Акира Куросава, Сидни Поллак, Анджей Вайда, Джульетта Мазина, Анни Жирардо, Жанна Моро и другие. Недавно кинотеатр отремонтировали. Он стал стильным и современным. Здесь проходят теперь и премьеры, и престижные кинопремии, работает киноклуб и образовательная программа - проводятся встречи с кинематографистами и другие мероприятия.

"Мы следуем традициям легендарного кинотеатра. И сейчас "Иллюзион" остается одной из важнейших культурных точек Москвы для синефилов и деятелей кино. В последние годы у кинотеатра появилась новая аудитория: приходит все больше молодых людей, увлеченных историей кино и кинематографом в целом. Вполне возможно, что среди них есть и те, чьи фильмы в недалеком будущем мы будем с гордостью показывать в "Иллюзионе", - говорит директор по маркетингу и стратегическому развитию Госфильмофонда Надежда Степанова.