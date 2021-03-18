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Рубрика: Культура

К 55-летнему юбилею кинотеатр "Иллюзион" подготовил специальную программу

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Пресс-служба кинотеатра "Иллюзион" Фото: Пресс-служба кинотеатра "Иллюзион"
Фото: Пресс-служба кинотеатра "Иллюзион"

18 марта кинотеатр "Иллюзион" отмечает юбилей. 55 лет назад, в 1966 году Госфильмофонд открыл кинотеатр в здании знаменитой высотки на Котельнической набережной для показа фильмов из своего собрания, которое уже тогда насчитывало более 70 000 кинолент. Первым фильмом, который увидели зрители, стал "Броненосец "Потемкин" Сергея Эйзенштейна.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Артдокфест"
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К юбилею в "Иллюзионе" подготовлена специальная программа. С 16 по 18 марта продлится киномарафон, в рамках которого будут показаны культовые советские фильмы, созданные в 1966 году - в год рождения "Иллюзиона": от "Андрея Рублева" Тарковского и "Листопада" Отара Иоселиани до "Берегись автомобиля" Эльдара Рязанова и "Республики ШКИД" Геннадия Полоки. Все показы пройдут с 35-мм пленки из коллекции Госфильмофонда России. Расписание показов - на сайте кинотеатра.

Во все времена "Иллюзион" включал в программу кино, которое невозможно было увидеть в других кинотеатрах. Сюда приходили смотреть Чаплина и Дэвида Гриффита, Годара и Трюффо, Эйзенштейна и Вертова, Феллини и Антониони, Тарковского и Хуциева. Здесь свои фильмы представляли Акира Куросава, Сидни Поллак, Анджей Вайда, Джульетта Мазина, Анни Жирардо, Жанна Моро и другие. Недавно кинотеатр отремонтировали. Он стал стильным и современным. Здесь проходят теперь и премьеры, и престижные кинопремии, работает киноклуб и образовательная программа - проводятся встречи с кинематографистами и другие мероприятия.

"Мы следуем традициям легендарного кинотеатра. И сейчас "Иллюзион" остается одной из важнейших культурных точек Москвы для синефилов и деятелей кино. В последние годы у кинотеатра появилась новая аудитория: приходит все больше молодых людей, увлеченных историей кино и кинематографом в целом. Вполне возможно, что среди них есть и те, чьи фильмы в недалеком будущем мы будем с гордостью показывать в "Иллюзионе", - говорит директор по маркетингу и стратегическому развитию Госфильмофонда Надежда Степанова.

Фото: Пресс-служба кинотеатра "Иллюзион"
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