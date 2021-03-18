К выходным в Москве похолодает до -7 градусов

В ближайшие выходные столицу ожидает небольшое похолодание. Воздух остынет на 4-5 градусов ниже нормы. А в ночные часы подморозит до -7 градусов. Об этом сообщила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По данным метеоролога, в четверг в столице возможен временами снег, а температура воздуха будет около нуля, лишь в центре города столбики термометров поднимутся до +1...+2 градусов. При этом и геомагнитный фон, и атмосферное давление будут нестабильны. К вечеру в столице похолодает до -3..-4.

- В пятницу в столичном регионе в ночные часы воздух остынет до -4...-5, - рассказала Позднякова. - В субботу ожидается отрицательная температура: днём не выше -1, в ночные часы до -7. Но, выглянет солнце, осадков в дневные часы не ожидаем.

Схожая погода будет и в воскресенье.

Напомним, что ранее синоптики обещали приход тепла, когда среднесуточная температура выше нуля, к 27-28 марта.