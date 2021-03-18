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18.03.2021 23:35
Рубрика: Общество

Как проходят Дни Крыма в Москве

Текст: Александр Мелешенко
В Москве стартовали ставшие уже традиционными Дни Крыма. В прошлом году из-за пандемии их пришлось отменить, но на этот раз с учетом улучшающейся эпидемиологической обстановкой праздничные мероприятия разрешили, пусть и без былого размаха. Тем не менее, на различных площадках в центре столицы и на большом концерте в "Лужниках" гостей хватало.
Фото: Константин Завражин/РГ
Путин и Собянин посетили праздничный концерт "Дни Крыма в Москве"

Пожалуй, главным событием стал концерт на главной спортивной арене столицы - трибуны, впрочем, можно было занимать максимум на половину, поэтому полного аншлага не получилось. Зрители были в масках и перчатках, но удовольствия от концерта это не испортило - многим песням публика подпевала и подтанцовывала. На сцену вышли многие звезды эстрады.

Кроме того, в разных частях столицы открылись туристические шале, где можно подобрать гостиницу, санаторий или здравницу для будущего отдыха, узнать о главных достопримечательностях полуострова и лучших туристических маршрутах. Взглянуть на эти достопримечательности можно на Тверском бульваре - там до 31 марта проходит фотовыставка "Крым сегодня".

А еще прикоснуться к Крыму теперь могут гости "Зарядья" - под стеклянной корой этого парка вчера был подписан меморандум о сотрудничестве между "Зарядьем" и Никитским ботаническим садом Ялты. Одним из символов этого сотрудничества стали растения, традиционные для Крыма, но не приспособленные для столичного климата. Поэтому пока они расположены под стрелянной корой и дополнительно укрыты прозрачными колпаками - все это позволит им адаптироваться к новым условиям и с наступлением тепла они начнут радовать гостей одного из главных парков столицы уже без дополнительной защиты. "Мы передаём в дар растения, которые были завезены в Крым ещё в XIX веке, но сегодня без них невозможно представить современный ландшафт Южного берега полуострова - это, например, магнолия крупноцветковая и многие другие", - рассказала заведующая отделом дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры Никитского ботсада Светлана Плугатарь.

Директор "Зарядья" Иван Демидов отметил, что весна - это время художников и садовников, поэтому совершенно естественно, что они будут задавать в этом сезоне тон развития парка. "Если в прошлом году мы делали акцент на выставочно-художественных проектах, то сейчас пришло время добавить еще один слой: преображаются открытые пространства, готовится к обновлению ботаническая коллекция Флорариума, даже подземная парковка теряет свой сугубо утилитарный смысл и постепенно становится частью единой зеленой экосистемы", - рассказал он. Подземный паркинг в "Зарядье" действительно уже заполняет природа и этот процесс будет продолжен. Помогут в том числе и совместная работа специалистов Никитского ботсада и столичного парка.

Кстати

Если хотите послушать лекции специалистов из Ялты о ландшафтной архитектуре, дендрологии, парковедении и многом другом, то их можно застать в лектории Заповедного посольства "Зарядья" - расписание доступно на сайте парка. Кроме того, в подземном музее парка открыта выставка "Крым. История" - она знакомит с историей развития полуострова с конца XVIII и до середины XX века. Выставка продлится до 31 марта, вход бесплатный. Непосредственно Дни Крыма в Москве продлятся до 21 марта.

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