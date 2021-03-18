Мошенник совершал махинации, используя судебные исполнительные листы

Мошенник якобы от руководства коммерческих организаций обращался в судебные органы Москвы с исковыми заявлениями о взыскании денежных средств на сумму до 300 тысяч рублей с различных фирм. Предлогом для таких обращений служили придуманные им невыполненные договорные обязательства. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По результатам рассмотрения этих исков суд принимал решения в пользу истца и выдавал исполнительные листы. После предъявления этих документов в различные банки деньги списывались с расчетных счетов попавших "под иски" фирм и перечислялись на счет, указанный злоумышленником. Затем деньги переводились на расчетные счета "фирм-однодневок" и обналичивались. Сумма ущерба составила более пяти миллионов рублей.

Мошенника задержали сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве. Им оказался 41-летний житель столицы.

При осмотре автомобиля гражданина обнаружены боеприпасы и боевое оружие. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ - "Мошенничество". Фигурант взят под домашний арест.