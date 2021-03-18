Москва может лишиться здания середины XVIII века

Координаторы общественного движения "Архнадзор" выяснили, что снос угрожает флигелю бывшей усадьбы середины XVIII века Никиты Демидова - владельца Нижнетагильского завода. ﻿Город может потерять одно из немногих дошедших до нас зданий эпохи барокко. ﻿

Флигель в переулке Огородная Слобода построен между 1756 и 1775 годами и сохраняет под штукатуркой барочный кирпичный декор. Как отмечает "Архнадзор", флигель имел статус выявленного памятника до октября 2010 года, когда получил отказ в госохране решением Москомнаследия.

Другие строения усадьбы в 2018 году получили статус ансамбля регионального значения, хотя флигель древнее каждого из этих строений.

Осенью 2020 года после экспертизы на участке флигеля были допущены "реконструкция или разборка по факту отсутствия историко-культурной ценности и/или неудовлетворительного технического состояния", капитальное строительство высотой от двух до пять этажей, а также "сохранение и экспонирование фрагментов кирпичной кладки стен исторического объема, расположенного по линии застройки", то есть аппликация на новом фасаде.

В "Архнадзоре" отмечают, что если проект со сносом и новым строительством будет утвержден, либо если снос начнется без проекта, градозащитники снова выйдут на улицу, как в марте в Бригадирский переулок.

Тогда координаторы "Архнадзора" Константин Михайлов и Рустам Рахматуллин пытались отстоять здание бывшего Училища имени принца Петра Ольденбургского в Немецкой слободе, которое также может относиться к XVIII веку. Однако снос здания все равно состоялся.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие исторические здания будут отреставрированы в Москве в 2021 году.