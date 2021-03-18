Мособлдума предлагает повысить штрафы за незаконный выброс мусора

Повысить штрафы за стихийные свалки, а также за выброс мусора из окон автомобилей, предлагают депутаты Московской областной думы. С соответствующей законодательной инициативой они намерены обратиться к коллегам в федеральный парламент.

Сегодня за такое правонарушение граждан штрафуют на сумму от 1 до 2 тысяч рублей. Но это неравноценное наказание за тот вред, что стихийные свалки причиняют окружающей среде, учитывая, что даже один выброшенный в неположенном месте пакет с отходами очень быстро превращается в стихийный навал, ликвидация которого требует дополнительных сил и средств. Госадмтехнадзор области каждый месяц фиксирует до 5 тысяч таких вот стихийных навалов, а в дачный сезон их количество вырастает кратно. "Выброс мусора из транспортных средств в неположенном месте - актуальная тема и для области, и для Новой Москвы", - говорит спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его мнению, наказание за стихийные свалки должно быть жестким - вплоть до конфискации транспортных средств.

Свои предложения по поправкам в КоАП РФ областные депутаты намерены направить в Госдуму в ближайшее время.