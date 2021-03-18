На станции "Савеловская" очевидцы спасли упавшую на рельсы пассажирку

Пожилая женщина оступилась и упала на рельсы на станции "Савеловская" Большой кольцевой линии метро. Ее спасли очевидцы. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы.

Как рассказали в пресс-службе, происшествие случилось около 10:40 на станции БКЛ "Савеловская".

"В отсутствие электропоезда с платформы на жесткий путь по неосторожности упала женщина 1952 года рождения. Очевидцы помогли ей подняться на платформу", - сказали в пресс-службе. - Полицейские вызвали скорую помощь. Медики осмотрели женщину и отпустили ее".