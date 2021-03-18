Настоящая весна придет в Москву через несколько дней

Совсем недолго москвичам осталось ждать теплой погоды. Настоящая метеорологическая весна придет в столицу после 23 марта, утверждают синоптики центра погоды "Фобос".

Впереди нас ждут последние холодные выходные, когда в ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 8-10 градусов в отдельных районах столицы и области.

А уже со следующей недели, по словам ведущего научного сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, среднесуточная температура не опустится ниже нуля. К концу марта Тишковец обещает москвичам уже до плюс 10 тепла.