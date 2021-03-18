Названы самые популярные даты для заключения брака в Москве

Свыше 28 тысяч заявлений на заключение брака в 2021 году подали в столице. Наиболее популярными летними датами церемоний стали 17 июля и 21 августа. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Самыми популярными датами с начала года стали 12 и 20 февраля, в эти дни поженились примерно по 700 пар. "Более 400 пар подали заявления о регистрации брака 17.07, и уже более 500 заявлений подано на 21.08.21", - рассказала исполняющая обязанности начальника столичного Управления ЗАГСа Светлана Уханева.

Пользуется популярностью также первая неделя июня. В пятницу, 4 июня, хотят пожениться свыше 250 пар, а 5 июня - более 550 пар.

Все больше столичных молодоженов выбирают электронный способ подачи заявлений.

Кстати, в 2020 году наиболее популярной датой бракосочетаний в Москве стало 20 февраля. В этот день заключили брак свыше 900 пар.