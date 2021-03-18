Полиция возбудила дело после наезда авто на пешеходов в Москве

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, который вчера наехал на остановку общественно транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Напомним, 17 марта около 7:20 на улице Стромынка в районе дома 14/1 произошло ДТП. Mini Cooper врезался в автобус, который высаживал пассажиров на остановке, а затем врезался и в остановку, сбив при этом двоих вышедших из автобуса пассажиров. На видео видно, что машина в легком повороте уходит в занос, пересекает автобусную полосу, по касательной врезается в этот общественный транспорт, а далее влетает на тротуар прямо в автобусную остановку, разметая не успевших отскочить пассажиров. Водитель не справился с управлением. В Центре организации дорожного движения Москвы утверждают, что автомобиль двигался со скоростью 73 км/ч, при разрешенной 60. Однако на видео видно, что причина заноса не в скорости, а именно в неправильном маневрировании и не умении справится с этим заносом.

За рулем этого автомобиля находилась жительница Ростовской области. Она сама получила серьезные травмы и была госпитализирована.

Травмы получили и двое пешеходов 1952 и 1974 года рождения, которые также были госпитализированы.

Уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса - нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Максимальное наказание по этой статье - 2 года лишения свободы, с ограничением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет. Впрочем, примирение сторон никто не отменял.