Сергунина: Курс для начинающих волонтеров пройдет в Москве

Курс для начинающих волонтеров пройдет в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она рассказала:

"Ежегодно центр "Мосволонтер" проводит сотни мастер-классов и тренингов, направленных на популяризацию добровольчества. Базовая шестидневная программа "Включайся!" рассчитана на начальный уровень подготовки. Она ориентирована на тех, кто интересуется темой и хотел бы попробовать себя в волонтерстве".

Во время обучения участники познакомятся с основными принципами добровольчества, изучат этикет и структуру добровольческих корпусов, а также приобретут необходимые для волонтеров навыки эффективной коммуникации.

В этом году программа пройдет в очно-заочном формате. 22, 24 и 26 марта состоятся тематические онлайн-занятия: слушатели пообщаются с наставниками и опытными добровольцами. В другие дни они будут самостоятельно прорабатывать материал и выполнять домашние задания. В завершение участники соберутся на большую интерактивную игру, посвященную функциям волонтеров на различных событиях.

Важная часть программы - анализ своих компетенций. Начинающие волонтеры определят для себя цели обучения, чтобы после окончания курса проверить, какие из них удалось достичь. На основании такого анализа они смогут сформировать свою собственную уникальную траекторию развития в сфере добровольчества.

От основ добровольчества к практике: что ждет участников программы "Включайся!"

В первый учебный день на вебинаре "Основы волонтерской деятельности" сотрудники ресурсного центра расскажут о том, кто такие волонтеры и как стать частью команды #ВолонтерыМосквы. Во время интерактивной игры "#ВолонтерМосквы - какой он?" участники смогут составить свой образ волонтера. Они разберутся, какими качествами должны обладать добровольцы, обсудят этику волонтерской деятельности и этапы подготовки к мероприятиям.

Второй день посвящен самостоятельной работе над материалом. Для домашних заданий у каждого слушателя будет индивидуальная электронная тетрадь. Например, в одном из заданий необходимо выбрать из предложенных карточек ту, что наиболее точно отражает образ волонтера, к которому стремится участник. Свой выбор нужно будет аргументировать в виде эссе.

На третий день состоится вебинар "Выбор направления волонтерской деятельности". Учащиеся вместе с наставниками проанализируют атрибуты, характерные для каждого вида добровольчества, и определят наиболее подходящее им направление. Например, медиаволонтерам не обойтись без знания графических редакторов, умения писать тексты и обращаться с фотоаппаратом или видеокамерой.

Кроме того, в рамках вебинара участники узнают о некоммерческих организациях и фондах, которые поддерживают добровольческую деятельность в столице. Среди них НКО, помогающие людям с особенностями здоровья, тяжелобольным детям и взрослым, малообеспеченным, а также бездомным животным.

Модуль "Функции волонтера на мероприятии" пройдет на четвертый день курса. Он включает такие темы, как структура волонтерского корпуса и зоны ответственности, функционал добровольцев и взаимодействие между ними.

На дистанционном занятии 26 марта эксперты проведут серию мастер-классов и проанализируют практики эффективной коммуникации. Они расскажут о техниках активного слушания, работе с возражениями и научат давать грамотную обратную связь. Еще один семинар будет посвящен работе в социальных сетях. Специалисты в области медиакоммуникаций объяснят, как правильно информировать о добровольчестве, и разберут примеры успешных аккаунтов.

В завершающий день состоится интерактивная игра "Событие". Участники смогут применить новые навыки и попробовать себя в качестве волонтера на заданном мероприятии. Также организаторы подготовят для них викторину "Я - волонтер" по тематике курса.

По итогам обучения каждый получит сертификат о прохождении базового курса по добровольчеству "Включайся!". Желающих пригласят поучаствовать в городских программах в качестве волонтеров.