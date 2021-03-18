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Рубрика: Происшествия

Нежить

Подробности жуткой трагедии в Курске
Текст: Анна Скрипка ("Российская газета", Курск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 58(8409)
В Курской области Следственным комитетом заведено два уголовных дела после гибели мальчика, которого подожгла собственная мать. Первое - на убийцу, второе - на органы опеки, которые не забрали ребенка из семьи, где его постоянно били. Правоохранители дают скупое описание трагедии, но даже оно заставляет содрогнуться.

Семья - женщина и двое детей, а также ее муж, который отцом детям не был - жила на хуторе Заречье Железногорского района Курской области. Мать не раз привлекалась к административной ответственности за "ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Она постоянно унижала и избивала своего восьмилетнего сына. В очередной раз в пылу ссоры женщина схватила ребенка и канистру с горючим, вывела мальчика во двор, облила его жидкостью, и уже через несколько секунд ребенок был объят пламенем.

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На крики выбежал из дома муж и стал сбивать огонь с ребенка. Прибыла бригала "скорой помощи, и мальчика увезли в районную больницу.

- Специалисты хирургического отделения в Железногорске оказали пациенту первичную помощь, - рассказывает заместитель главного врача по хирургической работе Курской областной клинической больницы Алексей Локтионов. - Ребенок получил ожоги 45 процентов тела.

О состоянии восьмилетнего пациента сообщили в Национальный ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Там ответили, что готовы принять мальчика. Но при транспортировке в ожоговый центр мальчик умер.

Теперь 31-летняя курянка, уничтожившая собственного ребенка, стала фигурантом уголовного дела. Ее поступок квалифицировали как "покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью".

Фото: Пресс-служба Главного управления СК по Республике Крым и Севастополю
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Когда правоохранители стали выяснять обстоятельства трагедии, первое, что стало известно о семье - так это факт ее "неблагополучия". Поэтому, как сообщили в СУ СКР, уголовное дело после трагедии завели не только на женщину, которая подожгла собственного сына, но и по факту халатности органов опеки. По версии следствия, чиновники бездействовали больше года: в то время как мальчик терпел побои и унижения, никто не предпринял попытки забрать его из такой семьи. Теперь, помимо правоохранителей, внимание к неблагополучным семьям усилили и региональные власти. В группе риска в регионе - около пяти тысяч семей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Курск

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