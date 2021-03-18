В Липецкой области представили новые технологии домостроения

Российский союз строителей провел в Липецке выездное заседание правления, где были озвучены предложения по развитию государственно-частного партнерства в строительной отрасли. Представители союза, а также Национального объединения строителей, стройфирм, банков и исполнительной власти из 15 регионов страны обсудили новые технологии малоэтажного и индивидуального возведения жилья, а также самую острую проблему отрасли - ценообразование.

Липецкая область для проведения такого форума была выбрана неслучайно. За последние два года регион вошел в число лидеров по индивидуальному жилищному строительству, а также реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

Глава региона Игорь Артамонов изначально обратил внимание на проблематику ИЖС в области, решив вопросы со строительством домов для многодетных семей. Два года назад Артамонов отмечал, что даже бесплатная выдача земельных участков для этих целей не гарантирует, что люди решат жилищный вопрос. Нужны инженерная инфраструктура, дороги, а главное - доступный кредитный продукт для желающих построить собственный дом. С тех пор ситуация с индивидуальным жилищным строительством находится на личном контроле Игоря Артамонова, а строители из других регионов приезжают в область перенять опыт.

Впрочем, как прозвучало на заседании Российского союза строителей, в Липецкой области теперь планируют не просто аккумулировать передовые разработки в области домостроения, но и развивать промышленное производство строительных материалов нового поколения. Так, обсуждается перспектива создания нового предприятия на площадке ОЭЗ "Липецк": инвестор намерен производить домокомплекты для быстрого возведения коттеджей.

Эксперты полагают, что такой продукт будет востребован как у строительных фирм, так и у частных застройщиков в регионе. Ведь сейчас многие липчане живут в квартирах, но содержат еще и дачные дома, потому что мечтают о жизни на земле. С производством строительных материалов нового поколения осуществить такую мечту станет проще. В их качестве, как подчеркнули эксперты, сомневаться не стоит. На форуме привели примеры новых технологий, которые позволяют индивидуальный дом площадью в 100 квадратных метров возвести за два-три дня бригадой из четырех человек. После около месяца уйдет на подключение к сетям, при этом стоимость "квадрата" в таком коттедже составит примерно 30 тысяч рублей. Типовой застройки такие современные технологии позволяют избежать.

- У Липецкой области очень большие задачи по реализации национального проекта "Жилье и городская среда", - подчеркивает Игорь Артамонов. - Последние два года показали, что в регионе достаточно уверенно их решают. Но мы не можем останавливаться на достигнутом и будем выполнять масштабные планы качественного улучшения жилищных условий липчан. В том числе по возведению комфортного индивидуального жилья.