В Москве открывается первая магистратура по технологическому искусству

Первый в Москве образовательный курс подготовки специалистов в области дизайна, архитекторов виртуальных пространств, медиа-художников, сценографов современного театра и кино стартует в МИСиС с нового учебного года.

- "Магистерская программа в сфере ArtTECH - "Технологическое искусство" - уникальный междисциплинарный проект на стыке технологий и искусства, - прокомментировала ректор МИСиС Алевтина Черникова. - Обучение по принципу STEAM: студенты смогут получить качественное фундаментальное образование, практические знания и навыки в области цифровых технологий, дизайна и современного искусства.

Вообще, "Технологическое искусство" - широкий термин, охватывающий формы искусства, которые создаются при помощи современных технологий. И хотя принято считать искусство чем-то далеким от современных инженерных технологий, они неразрывно связаны.

- Фраза авиаконструктора Андрея Туполева о том, что некрасивые самолеты плохо летают, стала афоризмом, а великий математик, академик Андрей Колмогоров неоднократно подчеркивал: "В математике важна эстетическая сторона - красивая гипотеза часто приводит к истине", - добавила Черникова. - Преподавать на курсе будут российские и зарубежные специалисты: инженеры, конструкторы, программисты, архитекторы, эксперты в области интернета вещей.

Как попасть на курс? Одна из особенностей магистратуры "Технологическое искусство" - поступление без экзаменов. Вместо них нужно представить свои работы - курсовые, дипломные, проектные - на конкурс им. академика Бочвара. Победители этого конкурса имеют преимущественное право при зачислении в магистратуру МИСиС. Подать документы на обучение можно с 20 июня 2021 года.

Для кого? Для выпускников как технических, так и гуманитарных специальностей, которые хотят создавать сложные технологичные проекты в области инженерного дизайна, архитектуры, художественных практик и др.

- Программа "Технологическое искусство" создана на базе двух институтов МИСиС в рамках направлений "Технологические машины и оборудование" и "Прикладная информатика", - уточнила директор Центра новых образовательных программ вуза Екатерина Беляева. - Сейчас программа ArtTECH делает ставку на междисциплинарность, ее цель - совместные проекты институтов, кафедр, лабораторий, ученых и преподавателей как внутри университета, так и за его пределами.

Экзаменационные сессии тоже будут необычными - в виде выставок, а защита диплома превратится в масштабный творческий проект.