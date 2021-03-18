В Москве пытались сбыть сотни разовых доз синтетических наркотиков

Наркодилеров взяли с поличным - преступники пытались заложить очередную закладку с наркотиками.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что столичные полицейские на Бескудниковском бульваре задержали двоих подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. Выяснилось, что 26-летние мужчина и женщина делали тайниковые закладки на территории Северного административного округа города Москвы. У них нашли 15 свертков с однотипными таблетками, общей массой свыше 41 грамма. У задержанной женщины обнаружено 40 свертков с неизвестным веществом, общей массой 87 граммов. Экспертиза показала, что все это - наркотик мефедрон.

Был произведен обыск и в их квартире, в результате которого нашли пакет с таблетками в количестве 238 штук. Изъяты электронные весы и упаковочный материал. Установлено, что наркотические средства предназначались для последующего сбыта посредством тайниковых закладок.

Возбуждено уголовное дело, фигуранты взяты под стражу.