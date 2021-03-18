В Подмосковье мужчина убил сестру на улице

В Московской области мужчина во дворе многоквартирного дома зарезал свою сестру.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК региона, преступник напал на 40-летнюю женщину в Котельниках днем в четверг. Мужчина несколько раз ударил жертву ножом, она скончалась на месте. Оперативники быстро задержали 43-летнего брата погибшей. Изъято орудие преступления и записи с уличных камер.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ об умышленном убийстве. Опрашиваются родственники погибшей, назначены экспертизы, изучаются возможные мотивы преступления. Подозреваемого скоро доставят на допрос в следственный отдел.