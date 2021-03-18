В Подольске мошенник обманул знакомую на два миллиона рублей

Житель Москвы сделал своей знакомой два заманчивых коммерческих предложения, которые она посчитала выгодными и согласилась.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленник в августе прошлого года предложил своей знакомой - 31-летней жительнице Подольска - приобрести автомобиль иностранного производства по заниженной стоимости, якобы через бывших коллег, работающих в одном из автосалонов. Женщина согласилась, оформила на себя два кредита и передала более 1,5 миллиона рублей мужчине под расписку. В течение нескольких месяцев аферист поддерживал легенду о скором получении иномарки. А в ноябре от него поступило новое предложение - заработать на перепродаже брендовых сумок. Для приобретения товара необходимы были деньги, женщина снова поверила и отдала мошеннику 1400 евро. После чего он перестал выходить на связь.

Афериста задержали сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по городскому округу Подольск. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Москвы.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Фигурант взят под стражу.