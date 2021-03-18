Воронежцы смогут направить средства соцконтракта на развитие ЛПХ

Новые варианты господдержки для людей, попавших в сложную финансовую ситуацию, ввели в регионе. Воронежская облдума внесла изменения в закон о социальных контрактах, который будет действовать до конца 2023 года.

Напомним, эта форма государственной помощи была внедрена еще в 2014 году. Между органами соцзащиты и семьей/гражданином, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, заключается специальный договор. Благодаря ему можно пройти переобучение, открыть ИП, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации. Программа разрабатывается индивидуально для каждого получателя помощи.

- Социальный контракт - это принципиально иной механизм государственной поддержки. Он заключается в том, чтобы не просто выделить средства нуждающимся, а помочь им преодолеть жизненные трудности, обрести новые трудовые навыки, - отметил председатель воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Ранее единовременная денежная выплата по социальному контракту не превышала 50 тысяч рублей. В ноябре 2020 года в Воронежской области приняли закон, по которому размер помощи может достигать 250 тысяч. Также были определены новые формы и порядок таких выплат в зависимости от их назначения.

Сейчас нормативную базу дополнили, изменив подход к профессиональному обучению граждан в рамках социального контракта. Теперь обучение или получение дополнительного профобразования может быть не только отдельным видом соцпомощи, но и частью мероприятий по поиску работы, ведению индивидуальной предпринимательской деятельности или личного подсобного хозяйства. В новой редакции закона также закреплено обязательство регионального департамента социальной защиты по возмещению работодателю расходов на стажировку подопечного гражданина.

Еще одно нововведение - средства соцконтракта разрешили направлять на ведение личного подсобного хозяйства. Размер финансовой поддержки в таком случае - до 100 тысяч рублей.

- Соцконтракт позволяет не просто улучшить материальное положение семьи в конкретный сложный момент, но и дает людям стабильный доход, а значит и уверенность в завтрашнем дне. По данным органов соцзащиты, с начала внедрения в регионе соцконтрактов эта система помощи помогла преодолеть бедность 37 процентам участников. Они смогли поднять доход выше прожиточного минимума. Доход почти половины граждан увеличился более чем на 20 процентов, - отметила председатель комитета областной думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.

Пандемия COVID-19 значительно повлияла на заработки граждан, особенно в сельской местности. Поэтому новые варианты использования госпомощи по социальным контрактам позволят большему числу селян увеличить доходы, добавила Ипполитова.

В 2021 году в регионе планируется заключить не менее трех тысяч социальных контрактов. На эти цели в бюджете Воронежской области заложено более 415 миллионов рублей.