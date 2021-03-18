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18.03.2021 05:47

Тонкая настройка

"Большие данные" помогут изменить туристическую отрасль Дальнего Востока
Текст: Егор Сурок (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 57(8408)
В 2020 году в три раза вырос спрос на цифровые решения со стороны городских и региональных администраций. Одним из самых востребованных источников информации стала геоаналитика - обезличенный анализ данных, которыми располагают операторы мобильной связи, с помощью технологических возможностей Big Data.

К примеру, это решение позволяет очень глубоко "просканировать" туристический поток в конкретном крае или области. Однако ни у Ростуризма, ни у региональных администраций нет представления о реальной численности туристов: по сути, власти получают данные только от гостиниц.

- Не всегда сведения о числе снятых номеров в отелях, количестве проданных авиа- и железнодорожных билетов могут дать картину турпотока в регионе. Например, при исследовании в Ярославской области выяснилось, что реальное число туристов в три раза превышает данные официальной статистики, - подчеркивает Николай Никулин, директор Амурского филиала одной из ведущих российских компаний по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов. - Люди все чаще предпочитают путешествовать на машинах, и в этом случае почти невозможно зафиксировать информацию о транзитных туристах.

Фото: Сергей Орлов
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На основе геоаналитики можно получить широкий спектр данных, в том числе реальное количество туристов, наиболее популярные у них места, продолжительность поездки, уровень дохода, возраст, семейное положение и увлечения путешественников, узнать, откуда они приехали и каким транспортом чаще всего пользуются.

- Мы исследовали ситуацию в Амурской области. Согласно нашим Big Data чаще всего поездки сюда совершают маленькие группы, семьи, - приводит данные Николай Никулин. - 54 процента туристов приезжают в Приамурье на один-три дня, 26 процентов - на четыре-семь дней, каждый пятый - на одну-две недели. Сразу вывод: необходимо ориентироваться на краткосрочные, максимально насыщенные экскурсиями и мероприятиями программы и одновременно стоит подумать над развитием долгосрочного пребывания.

55 процентов туристов в Приамурье - это люди в возрасте от 25 до 44 лет с доходом от 30 до 75 тысяч рублей, поэтому в развитии сферы услуг важно ориентироваться на этот класс. Большинство российских гостей приезжает из Забайкалья, Якутии и Хабаровского края. Важно показать им такие объекты и пригласить их на такие мероприятия, которые выделят Амурскую область на фоне других регионов Дальнего Востока. При наличии хорошего интернета в области недостаточно интернет-магазинов сувенирной, брендированной продукции. Между тем такой запрос существует.

С помощью Big Data "нарисован" портрет еще одного среднестатистического туриста - посетившего в 2019 и 2020 годах Камчатку. Это путешественник с ежемесячным доходом от 75 до 150 тысяч рублей, в 59 процентах случаев на полуостров приезжают мужчины. По возрасту распределение сложилось следующим образом: 41 процент гостей - от 18 до 34 лет, 28 процентов - 35-55 лет, и почти треть - старше 55 лет.

- В 2020 году выросло число туристов, которые приезжают самостоятельно, не обращаясь в тур­агентства. Традиционные инструменты оценки турпотока - подсчет выкупленного номерного фонда или количества билетов - не работают в ситуации индивидуального туризма, - отмечает директор филиала компании-оператора связи в Камчатском крае Валерий Борунов. - Но более 5000 метрик и поведенческих характеристик, содержащихся в Big Data, позволяют произвести "тонкую настройку".

К примеру, на Камчатке результаты геоаналитики 2019 года помогли скорректировать инфраструктуру на объектах туризма. В первую очередь был дополнительно благоустроен Халактырский пляж.

- Мы открыли на Халактырке визит-центр, построили летние шатры, кафе, деревянные настилы и сцену. Выполнили благо­устройство, поставили мусорные контейнеры и туалеты. Фестиваль PacificOceanJazzFestival, собравший в сентябре 2020 года на Халактырском пляже более трех тысяч человек, показал, что туристам стало значительно комфортнее, - констатирует директор туристско-информационного центра Камчатского края Наталья Парастюк. - Геоаналитика, безусловно, дает возможность не только понять потоки, это экспертные данные для обоснования привлечения бюджетных средств и коммерческого сектора для совершенствования или строительства объектов, упорядочивания транспортных и туристических потоков.

Искусственный интеллект позволяет "просеивать" аудиторию до максимально целевой.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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- Как пример: на Камчатке одно из самых сильных в России сообществ снегоходчиков, но на материке об этом мало кто знает. За счет "больших данных" можно найти среди 64 миллионов наших абонентов их единомышленников. Это делается очень просто - нужно лишь задать определенные критерии в поиске, указать, что наш потенциальный турист ищет в интернете темы о снегоходах и обо всем, что с ними связано, и сделать таргет, - рассказывает коммерческий директор бизнес-рынка сотового оператора Андрей Зименков.

Учитывая данные геоаналитики, можно разрабатывать индивидуальные туры. Причем губернатор Камчатского края Владимир Солодов видит перспективу в межрегиональных маршрутах.

- Приезжающим на Дальний Восток туристам нужно предлагать максимально диверсифицированный отдых. Можно было бы, к примеру, выстраивать маршруты, в которых тур начинался бы в Приморье, а завершался на Камчатке или в других регионах ДФО. Вместе мы можем очень многое предложить, а туризм даст мультипликативный экономический эффект для разных отраслей каждого региона, - считает Солодов.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Развитие туризма в России

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