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18.03.2021 05:43
Рубрика: Происшествия

Секреты ночных смен

Фонд поддержки предпринимателей Якутии оказался гнездом расхитителей
Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 57(8408)
В Якутии выявлено преступное сообщество, участники которого в течение нескольких лет расхищали средства, выделяемые на развитие бизнеса. Подозреваемые в организации ОПГ по совместительству возглавляли республиканский фонд поддержки предпринимательства.

По версии следствия, схему увода денег придумала и реализовала генеральный директор фонда Татьяна Коломыцина. В учреждении работают всего 25 человек, при этом в нем действовали сразу четыре организованных преступных группы, объединенных в одно сообщество! В перипетиях уголовного дела сейчас разбираются управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Якутии, главное антикоррупционное управление МВД России, угрозыск и региональное следственное управление СК РФ.

Фото: Константин Завражин/РГ
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По данным следствия, преступное сообщество действовало с января 2017-го по сентябрь прошлого года. Подыскивали людей, оказавшихся в сложной ситуации (к этой "работе" руководитель фонда привлекла даже своего сына), убеждали их открыть на свое имя предприятие или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, после чего включали новоявленных бизнесменов в число нуждающихся в господдержке.

Один из них рассказал на камеру, как происходило "сотрудничество" с представителем фонда:

- Чтобы я выглядел более культурно, он купил мне куртки, штаны. Он мне говорит: ты директор предприятия, будь таким вот! А я-то не знаю ничего - от всего шарахаюсь.

Как считают силовики, через предприятие этого "директора" провели три миллиона рублей. Ему самому помимо новых штанов досталось около десяти тысяч наличными. Всего же, по данным следствия, за три года фонд заключил с липовыми ИП и ООО 53 фиктивных договора займов, похитив более 152 миллионов рублей.

За три года фонд выдал 850 микрозаймов на 1,3 миллиарда рублей. По данным следствия, 11,4 процента из них злоумышленники рассовали по карманам

До поры никто не замечал странностей. Более того, в августе прошлого года минэкономразвития РФ признало якутский фонд лучшей в стране микрофинансовой организацией, спасающей предпринимателей от коронавирусного кризиса.

- Понимая, насколько важно быстро оказать финансовую поддержку бизнесу в этот сложный для всех период, фонд работал практически без выходных, в том числе выходя в ночные смены, - прокомментировала высокую оценку федеральных властей глава республиканского министерства предпринимательства, торговли и туризма Ирина Высоких.

Сейчас эти слова воспринимаются как сарказм. Но тогда до раскрытия сути ночных смен оставался еще целый месяц.

Ежегодно деятельность фонда проверяли аудиторы. Их заключения сугубо положительные. У фонда есть коллегиальные контрольные и надзорные органы. Но они в течение трех лет тоже ничего не могли разглядеть, хотя масштабы хищений потрясают.

Фонд оказывает поддержку бизнесу двумя способами: предоставляет гарантии для получения банковских кредитов либо непосредственно выделяет предпринимателям льготные микрозаймы. Вот на этих займах, рассказали в пресс-службе МВД, и клевали по зернышку. За три года было выдано 850 микрозаймов на 1,3 миллиарда рублей. Если сверять с данными следствия, каждый 16-й акт господдержки предназначался подставной фирме, при этом злоумышленники рассовали по карманам 11,4 процента всего объема микрозаймов.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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В марте прошлого года фонд был докапитализирован в связи с тем, что в условиях пандемии обычного финансирования на поддержку бизнеса не хватало. Для предпринимателей, вынужденных влезать в беспросветные долги и закрывать предприятия, эти деньги были вопросом жизни и смерти. Но, как следует из сообщения пресс-службы МВД Якутии, часть средств, направленных на антикризисные меры и социальную поддержку граждан в сложившейся эпидемиологической обстановке, тоже была разворована.

…"Директора" подставных фирм проходят по делу как свидетели. На период следствия Коломыцина и еще семеро человек, включая бывшего заместителя гендиректора, заключены под домашний арест либо находятся под подпиской о невыезде. Новый руководитель фонда Петр Максимов заявил:

- Планирую выстроить прозрачную систему по получению льготного займа и госгарантий, выдаваемых фондом субъектам малого и среднего предпринимательства.

Он отметил также, что фонд содействует следствию. А для улучшения системы контроля за деятельностью микрофинансовой организации пересматривается структура коллегиальных органов и их персональный состав.

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