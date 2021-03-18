Якутян предупредили о падении фрагмента ракеты после запуска

Администрация Алданского района Якутии предупредила население о том, что после запуска с космодрома "Восточный" ракеты-носителя на территории муниципального образования упадет ее отделяющаяся часть.

На сайте районной администрации разместили информацию "Роскосмоса" о том, что 25 марта (резервные даты 26, 27, 28, 29 марта 2021 года) с пяти до шести часов по московскому времени с космодрома "Восточный" будет произведен пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космическим аппаратом "One Web". В сообщении отмечено, что район падения головного обтекателя, расположенный на территории Алданского района, объявляется временно опасным. Также указаны координаты предполагаемого места падения.

Муниципальные власти обратились с просьбой к жителям района, а также к гражданам, ведущим кочевой и полукочевой образ жизни, соблюдать меры предосторожности, воздержавшись от посещения отмеченной территории в указанное время.