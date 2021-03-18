Компания "Транснефть-Восток" совершенствует систему экологической и промышленной безопасности

Новости

Франция и Британия прислали военную технику в Эстонию 09:29
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности 09:22
К выходным в Москве похолодает до -7 градусов 09:15
В Подольске мошенник обманул знакомую на два миллиона рублей 09:14
Дело обвиняемого в убийствах бизнесмена Быкова рассмотрят присяжные 09:12
РБК сообщил о возможных сбоях в добыче самой дешевой рыбы в России 09:00
Коронавирус вышел на третье место среди причин смерти в Эстонии 08:47
В Швеции за призывы к самоубийству будут сажать в тюрьму на два года 08:42
В Самаре обрушилась несущая стена жилого двухэтажного дома 08:32
Девять человек погибли при крушении вертолета афганского спецназа 08:28
Эксперты рассказали о нетипичных способностях домашней техники 08:20
Товарооборот между Россией и Монголией за год составил 1,4 млрд долларов 08:00
В Москве открывается первая магистратура по технологическому искусству 07:46
Власти Крыма обратятся в ООН из-за водной блокады 07:35
Панарин и Бучневич набрали шесть очков в матче против "Филадельфии" 07:14
The Lancet: Риск повторного заражения COVID-19 выше у людей старше 65 лет 06:40
Физик оценил влияние магнитов на работу холодильника 06:06
В Японии снимут режим ЧС в четырех столичных префектурах 05:46
Мошенники усовершенствовали схему обмана с выигрышами 05:37
Пушков прокомментировал вызов посла РФ из США в Москву 05:10
Россиянам станет легче получить региональные льготы 04:40
Генсек ООН назначил спецпосланника по Афганистану 04:25
Перу введет жесткий карантин на время пасхальной недели 04:24
В Приморье впервые сразу три фотографа засняли леопардов 04:21
Три магазина в Комсомольске-на-Амуре эвакуировали из-за угрозы взрыва 03:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Антонов вылетит в Москву на консультации 20 марта
Антонов вылетит в Москву на консультации 20 марта
18.03.2021 08:58

Безопасность "завтра" начинается сегодня

Компания "Транснефть-Восток" совершенствует систему экологической и промышленной безопасности
Текст: Екатерина Вострикова
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 57(8408)
В начале марта ООО "Транснефть-Восток" завершило обследование подводных переходов ВСТО-1 в Якутии и Приамурье на реках Лена, Алдан и Гилюй. Подобные работы компания проводит регулярно - это часть корпоративной политики экологической и промышленной безопасности.
Среди основных приоритетов деятельности компании "Транснефть-Восток" - сохранение уникальной природы Сибири и Дальнего Востока. Фото: Архив компании Среди основных приоритетов деятельности компании "Транснефть-Восток" - сохранение уникальной природы Сибири и Дальнего Востока. Фото: Архив компании
Среди основных приоритетов деятельности компании "Транснефть-Восток" - сохранение уникальной природы Сибири и Дальнего Востока. Фото: Архив компании

Нефтепроводы предприятия проходят по территории четырех регионов - Иркутской, Амурской областям, Республике Саха (Якутия), Красноярскому краю, по непростым климатическим зонам и сейсмоактивным территориям, через реки и участки вечной мерзлоты. Кроме ВСТО-1 "Транснефть-Восток" эксплуатирует нефтепроводы Омск - Иркутск, Красноярск - Иркутск, Куюмба - Тайшет, Сковородино - Мохэ. Чтобы гарантировать бесперебойную работу и безопасность такого протяженного и сложного хозяйства, общество постоянно совершенствует систему мониторинга своих объектов и линейной части, проводит систематические проверки состояния трубопровода и оборудования.

Один из методов - внутритрубная диагностика. Ее проводят с помощью специальных инспекционных диагностических приборов, разработанных АО "Транснефть-Диаскан". С помощью дефектоскопа можно детально рассмотреть внутреннюю поверхность трубы, выявить самые мелкие и даже скрытые дефекты - трещины, гофры, нарушения сварных швов.

Особое внимание уделяется диагностике подводных переходов. Якутские реки Алдан и Лена - крайне сложные преграды. Подводные части трубопровода здесь самые протяженные, а у рек высокая скорость течения. Уличные температуры воздуха часто снижаются до экстремально низких отметок.

- Чтобы провести внутритрубную диагностику, требуется серьезная подготовка. Внутренние стенки нефтепровода предварительно очищают от асфальтопарафиновых отложений. Для этого используются специальные скребки различного типа. Затем через специальные стационарные устройства - камеры приема-пуска средств очистки и диагностики - в трубу запускается интеллектуальное оборудование ультразвукового либо магнитного типа. Прибор, привязываясь к точным координатам нефтепровода, начинает движение и фиксацию всех имеющихся дефектов и несоответствий трубопровода, - раскрывает порядок работы начальник отдела эксплуатации Александр Рыбкин.

В прошлом году компания "Транснефть-Восток" охватила диагностикой более 4 тысяч километров нефтепроводов в регионах своего присутствия: в общей сложности с мая по ноябрь специалисты обследовали 40 участков линейной части. Полученные недавно заключения по итогам обследования подводных переходов подтвердили их соответствие требованиям безопасной эксплуатации.

В текущем году, согласно графику внутритрубной диагностики, общество продиагностирует более 4 тысяч километров линейной части МН, в том числе 13 участков подводных переходов через большие реки Сибири общей протяженностью более 40 километров.

- Высокотехнологичные способы контроля состояния нефтепровода дополняются комплексной программой по снижению экологической нагрузки на окружающую среду, - отмечает заместитель начальника службы экологической безопасности и рационального природопользования Александр Сыстеров. - В текущем году мы направим почти 46 миллионов рублей на развитие системы охраны окружающей среды в регионах присутствия. Это обслуживание эколого-аналитических лабораторий, которые в ежедневном режиме анализируют пробы атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах, подземных и поверхностных вод, очистка сточных вод и другие направления. •

Между тем

Уже более 10 лет "Транснефть-Восток" выпускает в реки Сибири и Дальнего Востока сотни тысяч мальков ценных пород рыб. Тем самым компенсируя воздействие на водные биологические ресурсы во время работ на подводных переходах. Активно участвует в компенсационных посадках лесов. В прошлом году было проведено лесовосстановление на 83 гектарах в Иркутской области, в текущем году будет высажено еще 55 гектаров. Больше 250 тысяч молодых сосен обретут "прописку" в Ленском лесничестве Якутии.

- Мы просчитываем и стремимся минимизировать всевозможные экологические риски, начиная от проектирования объектов и заканчивая их эксплуатацией. Внедряем инновации, руководствуемся системой бережной эксплуатации материалов и оборудования, снижаем потребление энергоресурсов. Конечная цель этой деятельности - обеспечить высокий уровень экологической и промышленной безопасности наших объектов, - подчеркнул Александр Пузиков, генеральный директор ООО "Транснефть-Восток".

В регионах ДФО

Главное сегодня

Пушков прокомментировал вызов посла РФ из США в Москву
The Lancet: Риск повторного заражения COVID-19 выше у людей старше 65 лет
Минцифры: Сбор данных абонентов не нарушит тайну связи
Рябков оценил новые антироссийские санкции США
В Иране опубликовали итоговый отчет об украинском Boeing 737-800