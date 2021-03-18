Лучше всего за вывоз мусора платят на Чукотке и в Центральной России

Лучше в стране показатели собираемости платежей за вывоз мусора в 2020 году зафиксированы на Чукотке - у одного из операторов платежная дисциплина клиентов достигла 99,81%. Такие данные приводит ППК "Российский экологический оператор".

Среди федеральных округов на первом месте Центральный округ с результатом 92,41%. В среднем по России процент собираемости платежей в 2020 году составил 85,7%, в 2019 году он был равен 77,7%.

"Лучше всего население и компании платят за вывоз твердых коммунальных отходов в Центральном федеральном округе - 92,41%, на втором месте в рейтинге Уральский федеральный округ - 89,05%, на третьем - Приволжский округ (88,51%)", - сообщили в ППК РЭО.

На Северо-Западе процент собираемости составил 87,05%, в Сибири - 85,66%, в Южном округе - 79,34%, Дальневосточном - 70,26%, Северо-Кавказском - 65,4%.

"В 27 субъектах собираемость платежей по итогам 2020 года составила более 90%, - добавили в ППК РЭО. - В 32 субъектах платежная дисциплина зафиксирована на уровне от 80 до 90%, в 21 субъекте она составляет менее 80%".