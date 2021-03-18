На Камчатке военные применили новейшие машины для маскировки С-400

Подразделения противовоздушной обороны и радиационной, химической и биологической защиты на Камчатке впервые применили новую технику.

Речь идет о дымовых машинах ТДА-3, предназначенных для маскировки боевых машин и важных объектов. Они прикрыли полевую позицию зенитного ракетного дивизиона С-400 неподвижной аэрозольной завесой, защищающей от высокоточного оружия.

- Расчеты подразделения РХБЗ ОКВС в ходе практических действий использовали две машины ТДА-3. Завеса выставлялась не только в районах основной и запасных позиций дивизиона, а также по пути движения колонн боевой техники, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский

Во время тренировки было применено около 4000 литров дымовой смеси и ее компонентов.