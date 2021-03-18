Приморье нацелилось на развитие промышленного производства меда

В период эпидемии коронавируса спрос соседних регионов на приморский мед увеличился почти на 50 процентов. Что помогло пасечникам края покрыть эти потребности?

В Приморье производством меда занимаются 6,5 тысячи человек. Они владеют более чем 70 тысячами ульев. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства региона, объем натурального продукта, предлагаемого местными пчеловодами, второй год подряд стабильно составляет около шести тысяч тонн. Из них в 2020-м около одной тысячи тонн было экспортировано в Китай.

На ярмарках, которые, несмотря на COVID-19, нет-нет да организовываются во Владивостоке, продукции местных пасек всегда в избытке. И вообще пчеловодство в Приморье хорошо развито. Во многих семьях медовое дело передается из поколения в поколение. Учат ему и в специализированных образовательных учреждениях. А Уссурийский агропромышленный колледж осуществляет прием людей различного возраста и уровня образования на курсы профессиональной подготовки "Пчеловод".

При этом власти ищут и находят способы стимулировать рост отрасли. В прошлом году в крае разработали меру поддержки для развития пасек промышленного типа: предусмотрено 50-процентное субсидирование затрат на приобретение автоматизированной линии по откачке и переработке меда для получения продукта экспортного качества. Кроме того, сельхозпроизводители могут получить грант "Агростартап" - до трех миллионов рублей.

Минувшей осенью в Приморье впервые провели акселератор "Энергия пчеловодства", организованный центром "Мой бизнес" совместно с краевым союзом пчеловодов при поддержке краевого правительства в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Участники программы прослушали курс лекций российских экспертов и прошли мастер-классы по промышленному пчеловодству.

- В дальнейшем им предстоит стать амбассадорами - транслировать не только полученные знания, но и помогать районным пчеловодам внед­рять механизмы правильного и эффективного ведения дела. Поддержка пасечников позволит создать точки для развития небольших сел, появятся центры экономической активности, - определил задачу участников акселератора председатель краевого союза пчеловодов Рамиль Еникеев.

Приморские пчеловоды владеют более чем 70 тысячами ульев, при этом лесные угодья края могут содержать до миллиона пчелосемей

В конкурсе проектов развития предприятий, который прошел в рамках акселератора, победила компания "Таежный мед" из Анучинского района.

- У пасечников немного изменилось отношение к пчеловодству в целом и расширилось понимание необходимости промышленных пасек. Сейчас я думаю, как объединиться с другими пчеловодами и сделать внутреннюю лабораторию, возможно, она будет без аккредитации, но позволит проверять качество при закупе сырья у других пасечников, - сказал после конкурса глава компании Андрей Сколов.

К слову, он уже три года отправляет высококачественный продукт, сделанный по безвощинной технологии, по частным заказам в Англию. Немного, всего несколько десятков килограммов, но товар нравится клиентам. В прошлом году Сколов отправил первую партию такого меда в Объединенные Арабские Эмираты.

Еще одним примером внимания властей края к развитию пчеловодства можно считать ежегодный фестиваль "Медовое раздолье". В прошлом году мероприятие провели в пятый раз.

По словам Рамиля Еникеева, согласно научным данным, лесные угодья Приморья могут содержать до миллиона пчелосемей. Потенциал роста огромный.

Впрочем, не всегда картина была такой относительно благополучной. Еще несколько лет назад пчеловоды края яростно отстаивали запрет на вырубку липы. Следствием этой борьбы стало введение в таежных местах Приморья зон покоя, в которых с 2019 года рубка ценного медоноса запрещена. В январе текущего года зоны покоя увеличены с 1,2 до 1,7 миллиона гектаров. И все равно липа требует дополнительной охраны.

- Высокий спрос и рыночная цена на ее древесину приводят к тому, что недобросовестные арендаторы продолжают осуществлять незаконные рубки, в том числе внутри зон покоя, - утверждает пресс-секретарь Амурского филиала WWF России Елена Старостина. - Поэтому в Приморье стартовал проект WWF России по сохранению медоносных лесов в ареале тигра с участием союза пчеловодов и ряда охотничьих хозяйств.

Охотпользователи и пчеловоды в начале марта уже начали совместную работу с патрулирования ценных лесов Восточного Синего хребта в Анучинском и Яковлевском районах Приморья.