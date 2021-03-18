Системы ПВО С-400 впервые замаскировали аэрозолями на Камчатке

Во время учений на Камчатке военнослужащие подразделения радиационной химической и биологической защиты сделали позиции зенитных ракетных систем С-400 невидимым для авиации и радиолокационных радаров.

Впервые используя специальную аппаратуру дымовых машин ТДА-3, военные химики организовали термодымовую маскировку и на несколько часов скрыли зенитные ракеты сплошной неподвижной аэрозольной завесой. Под таким прикрытием расчеты "четырехсоток" не просто спрятались от разведки условного противника, но и замаскировали запасные позиции дивизиона, а также скрыли от слежения и возможного удара высокоточным оружием колонну боевой техники во время ее движения.

"В ходе учения суммарно применено около 4 тысяч литров дымовой смеси и ее компонентов, отработана методика работы расчетов при отрицательных температурах в полевых условиях", - сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Дымовая машина ТДА-3 - действительно уникальная маскировочная техника. Она способна защитить от "сканирования" не только людей и технику, но даже крупные объекты, например штабы или склады. Превращая дымовые смеси и порошки в специальные аэрозоли, эта аппаратуру создает над защищаемой территорией своеобразную пленку, через которую не пробиваются не только обычные визуальные средства разведки, но даже инфракрасные лучи. Держать такую завесу над людьми, техникой и объектами ТДА-3 может от четырех до восьми часов.

Главное отличие этой машины от аналогов заключается в наличии у нее переносного пульта управления аппаратурой постановки завес и сокращенном расчете ТДА-3: для ее обслуживания достаточно двух человек. Причем сама завеса может быть как горизонтальной, так и приподнятой. Последнюю используют, к примеру, для маскировки мостов.

Надо сказать, что использование специальной техники и аэрозолей для маскировки войск практикуется в Российской армии не первый год. К примеру, несколько лет назад на учениях под Самарой военные химики таким образом замаскировали позиции оперативно-тактических ракет "Точка-У".

В другой раз в Южном военном округе объектом маскировки стал целый армейский аэродром. Для его прикрытия военные химики поставили аэрозольную дымовую завесу высотой свыше 300 метров и площадью более 20 гектаров. Это позволило "спрятать" от радиолокационного и визуального наблюдения взлетно-посадочную полосу, стоянки самолетов и другую авиационную инфраструктуру. В результате и аэродром, и прилегающая к нему территория на три часа исчезли с установленных на самолетах радаров и экранов радиолокационных станций.