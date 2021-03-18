Примеры силового давления на бизнес обсудили представители власти и предпринимательского сообщества Хабаровского края на конференции "ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов". В рамках дискуссии был презентован новый механизм защиты прав предпринимателей - платформа "ЗаБизнес.РФ". Чем уникален этот инструмент, рассказала генеральный директор платформы Элина Сидоренко.

Элина Леонидовна, в 2019 году была создана платформа. На тот момент уже существовало множество каналов, где предприниматели могли пожаловаться на нарушение их прав, начиная от общественных организаций предпринимателей и заканчивая прокуратурой. Зачем понадобился еще один?

Элина Сидоренко: Нам часто задают подобные вопросы. Зачем нужна платформа, которая дублирует другие каналы? Давайте начнем с того, что она не дублирует, а дополняет. Сейчас модно сравнивать все с медициной. Здесь тоже уместно такое сравнение. Если бы мы до сих пор из антибиотиков использовали только пенициллин, то смогли бы победить так много заболеваний? Думаю, нет. Важно создавать принципиально новые механизмы. Появившиеся ранее каналы работы с предпринимателями занимаются поддержкой бизнеса, снижением административных барьеров, контрольно-надзорной деятельностью. Но до нашей платформы в истории России не было прецедента специального государственно-частного партнерства, четко направленного на решение проблем, связанных с силовым давлением. Учредителем "ЗаБизнес.РФ" являются государство в лице Министерства экономического развития РФ и все деловые бизнес-объединения стратегических инициатив.

Какие инструменты для решения проблем бизнеса есть у платформы?

Элина Сидоренко: Силовое давление на предпринимательство коммерциализировано правоохранительными органами. Как с этим бороться? Дать человеку возможность напрямую обратиться в центральный аппарат ведомства. Регламент работы с платформой предусматривает обязательное рассмотрение обращений центральным аппаратом, который берет на себя ответственность за реагирование на них. На региональный уровень обращения может спускать только прокуратура и исключительно для обжалования действий других надзорных органов. Во всех остальных случаях проблемы должны решаться "наверху". Такой порядок работы утвержден Генеральной прокуратурой, МВД, ФСБ и Следственным комитетом Российской Федерации. Ни одна другая общественная организация не может похвастаться подобным регламентом.

Государство предоставляет бизнесу уникальную возможность обратиться непосредственно в центральный аппарат многих ведомств

Мы также единственная некоммерческая организация, которая подключена к ЕСИА. Благодаря этому регистрация на платформе занимает считанные минуты. Предприниматель вводит любые идентификационные параметры, а все остальные данные автоматически загружаются из ЕСИА. Для государственных структур это нормально, а нам пришлось для этого разрабатывать и подписывать постановление правительства.

Еще один важный момент - обращение на платформу обеспечивает абсолютную прозрачность рассмотрения вопроса. Остается "цифровой след" обращения. Сохраняется вся информация о том, со стороны какого должностного лица предприниматель подвергся силовому давлению. Это позволяет увидеть объективную картину того, как складывается ситуация в регионах.

С Дальнего Востока пока поступает не слишком много обращений. С чем это связано?

Элина Сидоренко: Мы анализировали и пришли к выводу, что здесь есть несколько факторов. Первый - слабая информированность. Сегодня для предпринимателей создано невероятное количество различных мер поддержки. Но в регионах зачастую не получается качественно информировать людей об этом. В результате механизмы не работают. Поэтому важно сделать так, чтобы предприниматели знали о том, как мы можем их поддержать, понимали, что государство предоставляет уникальную возможность обратиться непосредственно в центральный аппарат.

Второй фактор - удаленность Дальнего Востока. И эта удаленность не только территориальная, она ментальная. Люди не всегда доверяют центру. А поскольку платформа федеральная, она может показаться институтом, априори не внушающим доверия. Но сегодня государство предпринимает все усилия для того, чтобы подтянуть ДФО к центру, наладить правильный канал связи. Дальнему Востоку уделяется пристальное внимание, и все обращения, которые поступают отсюда, разбираются центральным аппаратом быстро и детально. Приведу пример. На платформу обратился предприниматель из Якутии. У него семь лет было арестовано имущество. И вот мы на видеоконференц-связи заслушиваем человека. Пока в Москве ночь, ситуация решается в Якутии. Годами он боролся, и за несколько часов проблема была урегулирована.

Поэтому очень важно, чтобы нам стали доверять. От недоверия много проблем. Так, мы ожидали, что платформа даст огромные результаты по коррупционным преступлениям. А их нет. Почему? Люди не хотят обращаться, потому что боятся: если ты жалуешься на взяткодателя, то будешь воспринят как потенциальный взяткополучатель.

В рамках конференции вы подписали соглашение о сотрудничестве с правительством Хабаровского края и шесть двусторонних соглашений с бизнес-омбудсменом и региональными отделениями деловых объединений. В конце февраля заключили ряд подобных соглашений в Приморье. На что они направлены?

Элина Сидоренко: Сегодня мы протягиваем руку властям и предпринимательским сообществам региона, предлагаем им наладить взаимодействие. Руководство края таким образом демонстрирует свою заинтересованность в этом процессе и готовность помогать. А для предпринимателя это гарантия того, что он не один. Наша основная задача - выступить единым фронтом. Самое главное - это результат. Конечно, мы не можем по мановению волшебной палочки решить проблему в одночасье. Но то, что подход к ней уже изменяется, это однозначно.