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18.03.2021 04:21
Рубрика: Общество

В Приморье впервые сразу три фотографа засняли леопардов

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда". Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".

Всего за две недели трем фотографам-натуралистам удалось снять в дикой природе дальневосточных леопардов. Это большая удача: скрытные хищники еще никогда не показывались туристам так часто, сообщил "РГ" начальник отдела по связям с общественностью нацпарка "Земля леопарда" Иван Раков.

Фото: iStock
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Фотографы снимали животных из специально подготовленных сотрудниками парка профессиональных фотоукрытий.

- К каждому туристу, которые прибыли в нацпарк из Москвы и Владивостока, вышел дальневосточный леопард, в одном случае - даже двое, самец и самка. Все кошки стали героями завораживающих фотографий, - сообщает Иван Раков.

По словам одного из фотографов Сергея Тимофеева, ему было скучно сидеть дома во время пандемии. И тут на сайте "Земли леопарда" он увидел анонс: снимать леопарда - цены снижены! Фотограф провел в парке два дня. А Светлане Горбатых удалось снять не только хищника, но и хохлатого орла, а также необычные моменты из жизни ворон и соек.

В нацпарке "Земли леопарда" можно запечатлеть лесного кота, индийскую куницу харзу, хохлатого орла, колонок, копытных животных и, если особенно повезет, то и амурского тигра.

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