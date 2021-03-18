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18.03.2021 03:22
Рубрика: Власть

Валерий Лимаренко: Инвесторам упростят доступ к информации

Текст: Татьяна Дмитракова

В России создается инвестиционный портал для регионов. Об этом на "Деловом завтраке" в редакции "Российской газеты" рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко:

- Нужно создать условия, чтобы инвесторы захотели вкладывать деньги в те или иные регионы и в те или иные отрасли промышленности, чтобы как российский, так и иностранный капитал направлялся в Российскую Федерацию. В том числе обеспечить инвесторам удобный доступ к необходимой информации.

Инвестору очень важно знать, обеспечены ли промышленные площадки инженерной инфраструктурой - электрическими сетями, газом, канализацией, очистными сооружениями, в каком состоянии находятся железная дорога и порты, сколько стоят газ и электричество, как территория обеспечена трудовыми ресурсами, какая нормативно-правовая база действует. Огромное количество вопросов! Все это можно будет увидеть сразу на инвестиционной карте страны. Такой инструмент мы сейчас готовим для регионов РФ.

Эту работу ведет группа экспертов под эгидой Министерством экономики и под общим руководством первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова.

Сегодня от лица большого коллектива специалистов мы презентовали эту систему и обсудили, как должна выглядеть инвестиционная карта. Фактически мы отрабатывали техническое задание - что должно быть на инвестиционной карте и какие источники использовать, чтобы эта информация была объективной. Карта должна быть связана с геоинформационной системой, где формируется территориальная планировка каждого региона, обозначены транспортно-логистическая инфраструктура, промышленные и селитебные зоны, жилая застройка, объекты соцкультбыта.

Я, как председатель инвестиционной комиссии Госсовета и глава Сахалинской области, показывал тот набор, который есть в нашем регионе. У нас реализуется 450 инвестиционных проектов в разных отраслях общую сумму около 800 миллиардов рублей. И все эти проекты указаны на карте - с инженерным обустройством, с дорогами, со всей логистикой, с полным описанием, с сервисами для инвесторов. Можно, не выходя из этой информационной системы, заказать, например, подключение к электрическим сетям, водоснабжению или оформить земельный участок. Можно подать заявку, задать вопрос или пожаловаться. Есть специальная команда, которая работает с этими жалобами в режиме реального времени.

Такие механизмы работают в Москве, Московской области, Татарстане, ряде других регионов. И мы хотим, чтобы они стали стандартом для всех субъектов РФ. Россия должна быть конкурентоспособной, а значит, мы должны уметь лучше представлять российские регионы для инвесторов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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