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18.03.2021 08:35

Транспортная безопасность Дальнего Востока - под надежной защитой

Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 57(8408)
Ведомственная охрана Дальнего Востока стала лучшим филиалом ФГУП "УВО Минтранса России", заняв по итогам 2020 года первое место.
Фото: Приморский филиал ФГУП "УВО Минтранса России" Фото: Приморский филиал ФГУП "УВО Минтранса России"
Фото: Приморский филиал ФГУП "УВО Минтранса России"

Генеральный директор госпредприятия Алексей Ковыршин вручил руководству филиала кубок и почетную грамоту за достижение высоких показателей в организации служебной и финансово-хозяйственной деятельности.

- Высокая оценка нацеливает Приморский филиал и в дальнейшем достойно и эффективно выполнять возложенные на него задачи по охране транспортного комплекса Дальнего Востока, - заверил директор филиала Виталий Пехота.

Под защитой Приморского филиала ФГУП "УВО Минтранса России" находятся стратегически важные объекты транспортной инфраструктуры ДФО. Ежедневно 1,3 тысячи профессионалов из 59 отделений обеспечивают безопасность на 129 объектах в Сахалинской и Амурской областях, Камчатском, Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях, Чукотском АО, Республиках Саха и Бурятия. В 2020-м было задержано около 500 нарушителей.

Дальневосточники отмечены и наградой Федерального агентства воздушного транспорта. "За добросовестное исполнение служебных обязанностей при обеспечении охраны объектов воздушного транспорта, проявленную при этом разумную инициативу и высокий профессионализм" - говорится в благодарственных письмах главы Роcавиации начальнику отделения команды "Хабаровск" Халиде Кузьминой, начальнику отделения команды "Камчатка" Владимиру Маркину и начальнику отделения команды "Чукотка" Владиславу Вувтагину.

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