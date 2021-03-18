Видео: В Бурятии военные поразили цели из ЗРК "Бук"

На полигоне "Телемба" в Бурятии военнослужащие провели стрельбы по воздушным мишеням на большую дальность.

Боевые пуски ракет выполнили расчеты зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетных комплексов "Бук" в рамках полевого выхода войск ПВО Восточного военного округа.

Воздушные цели, представлявшие собой объекты условного противника, имитировали мишени "Саман" и "Армавир".

"Всего в полевом выходе принимает участие около двух тысяч военнослужащих и задействовано более 500 единиц военной техники", - сообщает пресс-служба ВВО.