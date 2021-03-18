Для резидентов ТОСЭР в моногородах скорректировали требования

Правительство РФ продлило резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах срок выполнения требований по объёму инвестиций и количеству созданных рабочих мест. Это решение касается компаний, которые получили или получат статус резидента с первого апреля 2019-го по 31 декабря 2021 года.

Тольяттинская ТОСЭР в феврале была признана одной из лучших в стране. Фото: ОЭЗ "Тольятти"

Теперь инвесторы, получившие статус резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах Тольятти и Чапаевска, должны будут отчитаться об исполнении обязательств через два года после регистрации на площадке, а не через год, как это было раньше.

Продление сроков - еще одна мера поддержки представителей бизнеса, ведь значительный период их работы пришёлся на ограничения, связанные с COVID-19, что негативно сказалось на результатах хозяйственной деятельности.

В Самарской области действует две территории опережающего развития: в Тольятти и Чапаевске. Развитие этих площадок и работа с инвесторами возложены на министерство экономического развития и инвестиций региона.

- Тольяттинская ТОСЭР в феврале была признана одной из лучших в стране. Сегодня свои проекты здесь реализуют 72 компании, которые уже инвестировали 16,8 миллиарда рублей и создали 5500 рабочих мест. В Чапаевске уже зарегистрировано десять резидентов, готовых вложить в свои проекты по выпуску полиграфической, парафармацевтической продукции, железобетонных изделий более 1,6 миллиарда рублей и создать более пятисот рабочих мест, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.- Уверен, что дополнительная поддержка инвесторов, утвержденная федеральным правительством, поможет компаниям-резидентам быстрее восстановиться от последствий пандемии и перезапустить свои проекты.

Компании-резиденты ТОСЭР получают административную поддержку со стороны управляющей компании и региональных властей и разнообразные налоговые льготы. Резидентам ТОСЭР "Тольятти" предоставляется нулевая ставка по налогам на имущество и на землю, также в первые пять лет работы компания платит два процента налога на прибыль, а с шестого по десятый годы - 12 процентов при стандартной ставке 20 процентов.

Для резидентов ТОСЭР "Чапаевск" действует сниженный налог на прибыль два процента в первые пять лет получения прибыли, обнуление налога на землю и имущество в течение десяти лет, а также сокращение выплат во внебюджетные фонды с 30 процентов до 7,6 процентов.

Кроме того, резидентам инвестплощадки в Чапаевске самарские областные власти предоставили уникальные условия по стоимости переуступки права владения и пользования земельными участками со всеми коммуникациями. Инвестор может получить землю со всей инфраструктурой под проект за 500 тысяч рублей за гектар, если готов реализовать свой проект в сфере производства для строительного сектора экономики. Для остальных инвесторов, при условии запуска проекта до конца 2022 года - 2,487 миллиона за гектар.

Отметим также, что статус моногорода дает возможность резидентам ТОСЭР привлекать средства поддержки от Фонда развития моногородов. Всестороннюю поддержку инвесторам в режиме "одного окна" в Самарской области оказывает Агентство по привлечению инвестиций на всех этапах реализации проектов