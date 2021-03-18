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За три года мебельные комбинаты из Воронежа и Саратовской области намерены на 30 процентов увеличить производительность труда. А их коллеги из Удмуртии - занять лидирующую позицию на рынке. Эти амбициозные планы для нас, потребителей, означают только одно: будет больше товаров - отличных и нужных.
Спрос на мебель значительно вырос. И на предприятиях взяли на учет каждую минуту рабочего времени, чтобы выпускать больше продукции. Фото: Фото представлено ООО "Король диванов"

Воронежский мебельный холдинг "Ангстрем" включился в нацпроект "Производительность труда" в январе 2020 года. "Опыт, приобретенный в работе с экспертами ФЦК - Федерального центра компетенций - на пилотном потоке, мы начали транслировать на все производственные процессы", - рассказал основатель компании Геннадий Чернушкин.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Двое специалистов "Ангстрема", пройдя углубленный курс, стали тренерами и обучили более полусотни коллег. "Время производства одного пакета деталей для мебели сократилось почти на 18 процентов", - сообщил руководитель проекта ФЦК Яков Шмарин.

В Удмуртии участницей нацпроекта стала мебельная фабрика "Красная звезда" из города Можга. Ей более 90 лет, она производит детскую мебель, канцтовары, игрушки.

Для пилотного направления выбрали производство кроватей. За полгода время их изготовления сократилось на треть. В планах - перенести участок упаковки на другой этаж, чтобы сократить путь транспортировки с 300 до 80 метров. И хотят обновить модельный ряд с ассортиментом. "Участие в нацпроекте - отличная возможность стать более конкурентоспособными", - считает гендиректор Рашит Абашев.

А предприятие "Король диванов" из Саратовской области стало первым крупным производством, которое получит в рамках нацпроекта расширенную поддержку. По словам гендиректора Андрея Жукова, спрос на мебель значительно вырос, надо изыскивать дополнительные возможности. В рамках нацпроекта внедряют бережливое производство, конвейерные технологии.

Для бизнеса это интересно тем, что позволяет повысить эффективность производства, не привлекая дополнительных ресурсов.

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