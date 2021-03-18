Впервые ученики Пензы по окончании первого класса получат не только грамоты и похвальные листы, но и сертификаты для оплаты кружков и секций. По сути это персонифицированный расчетный счет, куда будут зачислять средства из бюджета для оплаты дополнительных услуг.

Дети получат возможность бесплатно обучаться в любых организациях, даже если раньше родителям приходилось платить деньги из своего кошелька за курсы английского или программирования. Единственное условие - частная школа должна входить в региональный реестр поставщиков образовательных услуг. Его определят на местном уровне.

Это стало возможно после того, как Пензенская область стала одним из пилотных регионов, где в этом году внедрят систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Переход будет поэтапным.

С лета этого года возможность обучаться по сертификатам получат ученики первого года обучения в областном центре и крупных поселениях. Со следующего года проект заработает во всех муниципалитетах региона.

Получить сертификаты смогут дети и родители, зарегистрировавшись на портале "Навигатор дополнительного образования Пензенской области" или через образовательную организацию, где ребенок уже занимается.

Документ не нужно будет получать каждый учебный год, он будет выдаваться единожды и действовать до достижения ребенком 18 лет.

Сумму на счету власти пока не озвучили, ведутся расчеты. Он будет пополняться раз в год. Денег должно хватить для оплаты нескольких видов кружков.