Третий международный фестиваль веб-сериалов объявил даты проведения Realist Web Fest

Новости

В России появятся центры компетенций для студентов 12:33
В Дагестане погибли несколько десятков краснокнижных пеликанов 12:32
В Красноярском крае незаконно вырубили лес почти на восемь млн рублей 12:27
У сиквела "Кота в сапогах" появилась дата премьеры 12:26
ФАС оштрафовала "Лабораторию Касперского" из-за рекламы 12:25
Канцлер Австрии предположил возврат к нормальной жизни летом 12:16
Как хорошо написать сочинение на ЕГЭ по обществознанию: советы эксперта 12:16
Кучерена: Сноуден подаст документы на гражданство РФ 12:14
На Кубани капитана иностранного судна оштрафовали за нарушение границы 12:03
Оперштаб: Еще 1760 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:39
Средний размер ипотечных кредитов вплотную приблизился к 3 млн рублей 11:29
На Урале простились с воспитанником ХК "Трактор" Тимуром Файзутдиновым 11:29
В России появятся больничные капелланы 11:25
Экстремалы пожарили сосиски на раскаленной лаве Ключевского вулкана 11:25
Косачев о словах Байдена: Ожидания новой политики США списаны в утиль 11:24
Хинштейн оценил возможность блокировки Twitter в России 11:24
Жителя Приамурья осудили на четыре года за донос на полицейского 11:18
Вышел новый тизер фильма "Годзилла против Конга" 11:17
Креативный директор оргкомитета "Токио-2020" ушел в отставку из-за скандала 10:59
Премьера продолжения "Венома" с Томом Харди вновь перенесена 10:49
"Диктаторы отдыхают": В Британии раскритиковали поправки в закон о митингах 10:45
Дорожное движение ограничили на юго-западе Москвы до 4 апреля 10:44
Благоустройство территории возле МЦД-2 "Курьяново" завершат к лету 10:39
Свадьба Большунова пройдет в норвежском стиле 10:37
Умер актер Генри Дэрроу - Рафаэль Кастильо из "Санта-Барбары" 10:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Антонов вылетит в Москву на консультации 20 марта
Антонов вылетит в Москву на консультации 20 марта
18.03.2021 12:03
Рубрика: Культура

Третий международный фестиваль веб-сериалов объявил даты проведения Realist Web Fest

Текст: Сусанна Альперина

Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объявил о том, что пройдет в этом году в офлайн-формате и обозначил даты. Киносмотр состоится с 4 по 8 августа в Нижнем Новгороде. В прошлом году из-за пандемии фестиваль было решено не проводить. До этого он проходил в течение двух лет. Напомним, что Realist Web Fest единственный фестиваль в России, где представлены лучшие веб-проекты со всего мира. С 2018 года является частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC).

Фото: Пресс-служба фестиваля "Артдокфест"
В Петербурге пройдет фестиваль документального кино "Артдокфест"

"Для нас очень важно проводить фестиваль офлайн, - говорит генеральный продюсер смотра Антон Калинкин. - Мы не только показываем новый продукт и все, что происходит в веб-индустрии за год, а в данном случае - за два года. Мы создаем площадку для общения и нетворкинга, и сделать это возможно только собравшись в Нижнем Новгороде в начале августа. Мы надеемся, что ситуация с пандемией улучшится, и к нам смогут приехать иностранные гости". Цитата взята из релиза, присланного в "РГ". Также в нем говорится о том, что организаторы объявили о приеме заявок - претендовать на участие в основном конкурсе могут веб-сериалы, произведенные в 2019-2021 годах на любом языке. Проект должен содержать не менее двух готовых эпизодов. Прием заявок открыт до 30 мая. В отборе также принимают участие все проекты, которые были присланы в 2020 году. На участие в фестивале в прошлом году было подано более 1500 заявок более чем из 60 стран.

Подать заявку можно на официальном сайте фестивале, через специализированную онлайн-платформу.

В регионах Культура Кино и ТВ Мировое кино Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 9 803 случая COVID-19 в 85 регионах
Росрыболовство опровергло данные о возможном росте цен на самую дешевую рыбу
The Lancet: Риск повторного заражения COVID-19 выше у людей старше 65 лет
В бундестаге назвали "маразмом" призыв Киева к Берлину "помочь вернуть Крым"
IATA запустила программу международных паспортов путешественников
Елизавета Боярская - о новом доме, семье и новых ролях
Почему выставке мертвых тел Body Worlds нужно сказать "нет"