Третий международный фестиваль веб-сериалов объявил даты проведения Realist Web Fest

Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объявил о том, что пройдет в этом году в офлайн-формате и обозначил даты. Киносмотр состоится с 4 по 8 августа в Нижнем Новгороде. В прошлом году из-за пандемии фестиваль было решено не проводить. До этого он проходил в течение двух лет. Напомним, что Realist Web Fest единственный фестиваль в России, где представлены лучшие веб-проекты со всего мира. С 2018 года является частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC).

"Для нас очень важно проводить фестиваль офлайн, - говорит генеральный продюсер смотра Антон Калинкин. - Мы не только показываем новый продукт и все, что происходит в веб-индустрии за год, а в данном случае - за два года. Мы создаем площадку для общения и нетворкинга, и сделать это возможно только собравшись в Нижнем Новгороде в начале августа. Мы надеемся, что ситуация с пандемией улучшится, и к нам смогут приехать иностранные гости". Цитата взята из релиза, присланного в "РГ". Также в нем говорится о том, что организаторы объявили о приеме заявок - претендовать на участие в основном конкурсе могут веб-сериалы, произведенные в 2019-2021 годах на любом языке. Проект должен содержать не менее двух готовых эпизодов. Прием заявок открыт до 30 мая. В отборе также принимают участие все проекты, которые были присланы в 2020 году. На участие в фестивале в прошлом году было подано более 1500 заявок более чем из 60 стран.

Подать заявку можно на официальном сайте фестивале, через специализированную онлайн-платформу.