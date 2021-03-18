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18.03.2021 09:07
Рубрика: Общество

Ученые приблизились к разгадке главной тайны Солнца

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Исследования ученых Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва помогут более эффективно предсказывать солнечные вспышки и магнитные бури и позволят приблизиться к разгадке тайны Солнца - аномального нагрева его короны. Исследования проводятся на грант Российского фонда фундаментальных исследований, сообщили в вузе. Их первые результаты опубликованы в журнале Solar Physics.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые объясняют, что температура солнечной короны - внешнего слоя атмосферы Солнца - составляет порядка миллиона градусов Цельсия,а в некоторых областях поднимается до почти десятка миллионов. Тогда как температура нижних слоев атмосферы достигает только 5 500 градусов. То есть дальше от центра Солнца жарче, хотя кажется, что должно быть наоборот.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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По словам аспиранта кафедры физики Самарского университета Сергея Белова, ученые изучают влияние радиационного охлаждения и различных процессов нагрева плазмы на динамику волн в верхних слоях солнечной атмосферы.

- Более полное знание о волновой динамике в солнечной атмосфере позволит улучшить существующие математические модели, описывающие Солнце. Это даст возможность эффективнее предсказывать солнечную погоду в целом, и, в частности, солнечные вспышки, активно влияющие на космическую и земную технику, - отметил Белов.

А одним из наиболее вероятных переносчиков энергии в солнечной атмосфере, как считают самарские ученые, являются альфвеновские волны. Существование этих поперечных плазменных волн теоретически предсказал еще в 1942 году шведский астрофизик Ханнес Альфвен. Он считал, что такие волны распространяются в плазме вдоль силовых линий магнитного поля и переносят энергию с очень малыми потерями.

- Эти волны похоже на колебания натянутой струны с той разницей, что эта струна сделана из плазмы, закрепляемой магнитным полем. Моим главным научным результатом на сегодня является демонстрация влияния радиационного охлаждения и различных процессов нагрева плазмы на альфвеновские волны большой амплитуды, - отметил Сергей Белов.

Распространение альфвеновских волн самарские ученые исследуют с помощью уравнений магнитной газодинамики.

- Солнце не зря называют самой большой и доступной лабораторией по физике плазмы. Исследуя физику плазмы Солнца, мы изучаем те условия, которые очень сложно воссоздать на Земле. И это очень важно для изучения термоядерного синтеза, мы в результате лучше узнаем, как работают плазменные эффекты и, возможно, в дальнейшем эти эффекты могут быть использованы на Земле на плазменных установках, установках термоядерного синтеза, - отметил Сергей Белов.

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